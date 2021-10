Eletti Adrano 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze: Pellegriti vs Mancuso

ELEZIONI ADRANO, RISULTATI BALLOTTAGGIO E PREFERENZE AL PRIMO TURNO

I risultati definitivi del ballottaggio per le Elezioni Comunali 2021 ad Adrano consegneranno la nuova lista di consiglieri eletti anche nel Comune in provincia di Catania: nel primo turno del 10-11 ottobre i risultati consegnarono la sconfitta per i due candidati sindaco alla viglia dati come potenziali outsider.

Agatino Perni con il 19,36% e Vincenzo Calambrogio – appoggiato da Pd e dal M5s di Giuseppe Conte – con il 10,64% non riuscirono nell’impresa di giungere al ballottaggio, invece conquistato dal già sindaco Fabio Mancuso (civici e autonomisti, 29,01%) e da Carmelo Pellegriti, sostenuto da FdI, Udc, Quadrifoglio, Civici e che con il 39.14 ha sfiorato la vittoria al primo turno.

NOMI ELETTI ADRANO E LISTE POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

In attesa dei risultati completi alla fine dello spoglio del ballottaggio, ecco di seguito la possibile composizione dei seggi eletti al prossimo Consiglio Comunale di Adrano: 23 sono già certi, in forza delle preferenze raccolte al primo turno, il 24esimo spetterà invece al sindaco eletto, dunque tra Pellegriti o Mancuso. Ecco la lista completa dei consiglieri eletti: Luigi Cancelliere, Carmela Saitta, Massimiliano Zignale, Giovanni Bulla, Giuseppe Perdicaro, Vincenza Cappella, Domenico Quaceci, Cataldo Dell’Erba, Agatino Scardina, Angela Chiara, Angela Branchina, Carmelo Santangelo, Giuseppe Rapisarda, Mariapia La Mela, Salvatore Coco, Tina Bruno, Maria Rita Scarpato, Marica Terranova, Nicola Cusimano, Agatina Cancelliere, Carmela Strano, Orazio Toscano, Giusy Marchese.

Qui voti e le preferenze raccolte dei più votati al primo turno:

– Liste per Pellegriti sindaco:

Quadrifoglio 11,74%: Cancelliere, Zaitta, Signale Mettiamoci il cuore 13,22%: Quaceci, Dall’Erba, Scardina

FdI 6,12%: Rapisarda, La Mela, Bulla Verdiana Udc 10,85%: Bulla Giovanni, Perdicaro, Cappella

Insieme si può 6,48%: Branchina, Santangelo, Anzalone

– Liste per Mancuso sindaco:

Adraniti sempre 0,3%: Conti, Scalisi

Rinasce Adrano 13,51%: Coco, Bruno, Scarpato

Movimento per Adrano 6,69%: Cusimano, Cancelliere, Datola

