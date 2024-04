Eletti Azione-Calenda Basilicata, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Bardi

REGIONALI BASILICATA, 2 CONSIGLIERI ELETTI CON AZIONE-CALENDA

E così il vero “campo largo” in Basilicata si dimostra essere il Centrodestra: la vittoria di Bardi nei risultati delle Elezioni Regionali 2024 vede il trionfo della coalizione allargata ai centristi di Azione-Calenda e Italia Viva (che aveva candidati nella lista civica Orgoglio Lucano). Due i consiglieri eletti in altrettanti seggi per Azione, 1 per i renziani e in generale 12 per la maggioranza targata Centro-destra: lo strappo all’inizio della campagna elettorale dopo le furenti discussioni tra Calenda, Pd e M5s in Basilicata hanno portato all’accordo programmatico con il Governatore Bardi che a buon ragione oggi rivendica la “grande coalizione” costruita non sui nomi ma sui programmi.

SONDAGGI POLITICI 2024/ Vola Meloni sopra 27%, M5s 16%, crollo Pd dopo caso Bari. Calenda supera sbarramento

I nomi dei due consiglieri eletti risultano essere Marcello Pittella, secondo più votato in assoluto di tutte le Regionali con ben 7157 preferenze, e Nicola Massimo Morea con 2722 voti: pareggiato quasi i risultati della Lega, vinto il “derby” interno con i renziani di Orgoglio Lucano, c’è soddisfazione in casa Azione per i risultati ottenuti in Basilicata. «Complimenti ad Azione e Marcello Pittella che in Basilicata hanno preso il 7.5% dei voti arrivando testa a testa con la Lega e il M5S. Ricordo che su Azione Conte aveva messo un veto alla partecipazione alla coalizione di centro sinistra», scrive sui social il leader Carlo Calenda rivendicando la scelta di correre con Bardi e complimentandosi per la sua rielezione, Il n.1 di Azione sottolinea che da queste Regionali in Basilicata si può trarre una doppia “lezione”: in primis, «Se Schlein continua ad andare dietro a Conte, ai suoi veti e alle sue proposte populiste (vedi chiusura della produzione di petrolio in Basilicata e più sussidi per tutti) la sinistra si schianterà definitivamente». In secondo luogo, conclude Calenda, se la destra presenta candidati europeisti e liberali riesce ad aggregare «il voto moderato».

Sbarramento Europee 2024: soglia 4%, quali partiti rischiano/ Sondaggi politici: Calenda e AVS ko, Renzi…

ELEZIONI REGIONALI BASILICATA, RISULTATI DI AZIONE E DELLE ALTRE LISTE CON BARDI

Osservando i risultati effettivi delle Elezioni Regionali Basilicata 2024, la lista di Azione-Calenda recupera molti voti rispetto al 2019 e si piazza al quarto posto nella coalizione di Centrodestra appena dietro alla Lega di Salvini: Fratelli d’Italia prende il “posto” che fu del Carroccio nelle Regionali 2019 e diviene il primo partito della regione con il 17,39% di preferenze raccolte (ben 45.458 voti effettivi). Al secondo posto Forza Italia con il 13,01%, terza la Lega che di poco sopravanza Azione, rispettivamente 7,81% e 7,51%; Orgoglio Lucano ottiene il 7.03%, mentre a “secco” di seggi restano Udc e La Vera Basilicata.

SONDAGGI POLITICI 2024/ Meloni fa crescere il Centrodestra, Pd ko sotto 20%, Renzi 5%. Europee, Ppe al 23%

In termini di seggi eletti, la composizione del nuovo Consiglio Regionale di Basilicata vedrà in maggioranza i 12 consiglieri distribuiti in questo modo con i risultati delle varie liste a sostegno di Vito Bardi: FdI con 4 seggi, Forza Italia 3 (più il quarto occupato dal Presidente rieletto), Lega e Azione con 2 consiglieri e infine la lista “renziana” Orgoglio Lucano con 1 seggio conquistato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA