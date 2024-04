Risultati Elezioni Regionali Basilicata 2024/ Bardi vs Marrese: diretta affluenza, exit poll e seggi eletti

ELEZIONI REGIONALI BASILICATA, ULTIME ORE DI VOTO RISULTATI, EXIT POL, ELETTI: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE IN DIRETTA

Con i seggi aperti ancora stamattina dalle ore 7 fino alle 15 sono questi gli ultimi momenti per esercitare il proprio voto alle Elezioni Regionali Basilicata 2024 prima della lunga diretta risultati in arrivo dopo la chiusura delle urne: dopo l’esigua affluenza registrata ieri, ultimo rush finale per decidere chi sarà il nuovo Presidente di Regione Basilicata e quale maggioranza avrà il nuovo Consiglio Regionale per i prossimi 5 anni. Nell’accompagnarvi tutta la giornata con i risultati in diretta dalle 682 sezioni disponibili nei 131 Comuni al voto della Basilicata (per un totale di 567.959 elettori lucani), ecco tutto quello che c’è da sapere in “pillole” prima dei risultati Elezioni Regionali Basilicata 2024:

ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024/ Diretta verso risultati: Bardi sfida Marrese con il suo "campo largo"

– Quando si vota? Dalle ore 7 alle 15 di oggi lunedì 22 aprile 2024

– Come si vota? Rimandiamo al nostro focus con tutte le regole, compreso il voto disgiunto (spoiler, non è previsto)

– Quando escono i risultati? Dopo le ore 15 inizia subito lo spoglio elettorale con i probabili exit poll e proiezioni in arrivo: per sapere chi sarà il Presidente tra i 3 candidati (Vito Bardi, Piero Marrese o Eustachio Follia) occorre attendere il pomeriggio/serata di oggi. Per i consiglieri eletti invece occorrerà attendere tutte le preferenze ufficiali, quindi tra la serata di oggi e la mattina di domani, 23 aprile 2024

Come si vota alle Elezioni Regionali Basilicata 2024/ Voto disgiunto, regole scheda elettorale e numero seggi

RISULTATI AFFLUENZA REGIONALI PRIMO GIORNO DI VOTO IN BASILICATA

Crolla l’affluenza rispetto all’ultima tornata elettorale, anche se in quel caso alle ore 23 si ebbero i risultati definitivi riguardo questo dato, poiché si votava in un solo giorno, invece le Elezioni Regionali Basilicata 2024 si tengono in due giorni e le urne riaprono oggi. L’ultimo dato attualmente a disposizione è il 37,74% dei voti alle ore 23 di ieri, contro il 53,52% di cinque anni fa. La provincia di Potenza ha fatto registrare un’affluenza del 36,31%, quella di Matera invece del 40,98%.

Tenendo conto solo dei Comuni con almeno 10mila abitanti, ecco l’affluenza dal dato più alto a quello più basso: Avigliano 50,1%; Potenza 49,9%; Policoro 44,7%; Rionero in Vulture e Bernalda 42,6%; Matera 41,7%; Pisticci 41,1%; Melfi 41,0%; Lavello 38,8%; Venosa 36,2%; Lauria 30,4%. Analizziamo i dati delle ore precedenti: alle 19 l’affluenza era al 27,56% rispetto al 39,73 per cento del 2019, mentre alle 12 era del 9,12%.

Elezioni Regionali Abruzzo 2024/ Diretta verso voto: D'Amico vs Marsilio, boom accrediti media per risultati

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024, BARDI-MARRESE-FOLLIA: GLI ULTIMI “APPELLI” AL VOTO AI SEGGI

Tre candidati con 13 liste a sostegno e un solo obiettivo: vincere nei risultati delle Elezioni Regionali 2024 per governare la Basilicata nei prossimi 5 anni. Mentre gli elettori lucani esercitano il loro diritto di voto nelle ultime ore disponibili, ecco un breve ripasso di chi sono i tre candidati Governatori e quali liste si trovano nella scheda elettorale da imbucare nell’urna al seggio:

– Vito Bardi (Centrodestra con 7 simboli): FdI, FI-Noi Moderati, Lega, Udc-Dc e Rotondi-Popolari Uniti, La Basilicata Vera, Azione, Orgoglio Lucano

– Piero Marrese (Centrosinistra con 5 simboli): Pd, M5s, Basilicata Casa Comune, Avs-Ev-Psi-Si-Basilicata Possibile, Basilicata Unita

– Eustachio Follia: Volt

Gli ultimi “appelli” al voto, sebbene rispettando tutti il silenzio elettorale vigente per legge, hanno visto tutti e tre i candidati Presidenti invitare gli elettori a combattere l’astensionismo in queste ultime ore di votazioni per le Elezioni Regionali in Basilicata: «amo sempre dire che è facile fare le rivoluzioni ma il cambiamento ha bisogno di coraggio e soprattutto tempo. Buon voto a tutte e tutti», ha scritto su Facebook il Governatore uscente e candidato del Centrodestra Vito Bardi, postando una citazione del giudice antimafia Paolo Borsellino, «Il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano».

Dopo aver votato nel suo seggio di Montalbano Jonico, il candidato dem Piero Marrese su Facebook spiega di aver fatto qualcosa di “straordinario” nell’esercitare il proprio diritto di voto: «In un mondo che spesso sembra confuso e caotico, ho fatto apparentemente un semplice gesto, ma nella realtà una potente azione per plasmare il futuro che voglio vedere». Marrese conclude dicendo di essere andato alle urne «con il cuore gonfio di speranza e la mente decisa a fare la differenza. Perché ogni voto conta. Ogni voce ha il potere di cambiare il corso della storia. E oggi, io ho fatto la mia parte». Eustachio Follia ha invece invitato gli elettori, anche se disillusi e arrabbiati contro la politica locale e nazionale, a partecipare al voto dicendosi «emozionato» nell’esercitare il diritto di voto per la propria regione.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024, COME VENGONO ELETTI I SEGGI

Ricordando che non è previsto alcun ballottaggio per le Elezioni Regionali Basilicata 2024, i risultati in diretta nelle prossime ore – con probabile pubblicazione di exit poll appena chiuse le urne – stabiliranno oltre al nuovo (o riconfermato) Presidente anche la nuova maggioranza che si insidierà nel Consiglio Regionale di Potenza: la regola fissata per legge prevede 20 seggi totali, più il Presidente eletto. Di questi, 13 vanno alla circoscrizione Potenza e 7 in quella di Matera: viene eletto il Presidente con anche un solo voto in più degli altri, mentre al candidato giunto secondo è garantito un seggio da consigliere.

Gli altri seggi sono invece ripartiti proporzionalmente tra le liste, tenuto conto che la soglia di sbarramento è fissata al 3%, mentre un premio di maggioranza è previsto in tali termini: 12 i seggi alla maggioranza se il vincitore prenderà almeno il 40% delle preferenze, 11 invece i seggi eletti se la percentuale sarà tra il 30 e il 40%, 10 i seggi con meno del 30% al Presidente vincitore nei risultati Basilicata 2024. Oltre che seguire i nostri aggiornamenti su queste pagine, tutti i risultati in diretta con voti, proiezioni e consiglieri eletti saranno disponibili sulla pagina online “Eligendo” del Ministero degli Interni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA