Eletti Belluno 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE BELLUNO: RISULTATI ELEZIONI 2022

Oscar De Pellegrin è il nuovo sindaco di Belluno. Il candidato del centrodestra ha superato la soglia del 50% più 1, raccogliendo in totale il 50,73% delle preferenze. Buone novelle per la coalizione formata da Lega, FdI e Forza Italia, che si è assicurata il comune veneto al primo turno come tante altre realtà. I dati del voto di domenica confermano la maggioranza piena nel prossimo Consiglio comunale ed è arrivato il momento di analizzare i numeri dei seggi eletti, con tanto di preferenze e ipotesi concrete sui prossimo consiglieri eletti in Consiglio.

In attesa della conferma della Prefettura, la coalizione a sostegno della candidatura di Oscar De Pellegrin si è assicurato 20 seggi dei 30 disponibili, mentre i restanti 10 vanno all’opposizione. Per la precisione, 7 seggi alle liste a sostegno di Giuseppe Vignato e 3 seggi alle liste a sostegno di Giuseppe Vignato. I due candidati sindaci hanno ottenuto un seggio, ma entriamo nel dettaglio della ripartizione e partiamo dalla maggioranza: 10 Belluno al Centro Oscar De Pellegrin, 4 Fratelli d’Italia, 4 Lega Salvini, 2 Noi con Oscar. Passiamo adesso ai restanti seggi dell’opposizione: 2 Partito Democratico, 2 Valore Comune Vignato sindaco, 2 Vignato sindaco Belluno D+,1 In movimento Vignato sindaco, 3 Insieme per Belluno.

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI BELLUNO 2022: I POSSIBILI NOMI

In attesa dell’ufficialità di tutti i nuovi eletti nel nuovo Consiglio comunale di Belluno, è tempo di andare a valutare quali candidati consiglieri hanno le maggiori possibilità di venire eletti tra maggioranza e opposizione. Qui di seguito i possibili nuovi consiglieri eletti (in quanto i più votati delle rispettive liste), in attesa della bollinatura che arriverà nelle prossime settimane:

Maggioranza con De Pellegrin sindaco

Belluno al Centro Oscar De Pellegrin: Bassi Luciano, Bortoluzzi Lorenzo, Bristot Giovanni, Buttignon Simonetta, Dal Pont Marco, De Pellegrin Donatella, Gamba Paolo, Garzotto Massimo, Olivotto Roberta, Soccal Simone

Fratelli d’Italia: Addamiano Raffaele, Dalla Cort Valentina, Mazzoccoli Monica, Stefani Armando

Lega Salvini: De Kunovich Lorenza, Ferro Roberto, La Grua Francesco, Pingitore Francesco

Noi con Oscar: Mella Sandra, Trabucco Daniele

Opposizione

Partito Democratico: Bettiol Claudia, Cassol Maria Teresa

Valore Comune Vignato sindaco: Costa Mirco, Longo Bruno

Vignato sindaco Belluno D+: Candeago Anna, Nicolini Giangiacomo

In movimento Vignato sindaco: Massaro Jacopo

Insieme per Belluno: Bavasso Ilenia, Perale Marco, Rasera Berna Francesco











