Risultati Elezioni Comunali 2022/ Diretta, voti lista: Pd primo, M5s ko, FdI e Lega…

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2022: RISULTATI, SINDACI ELETTI E BALLOTTAGGI

È tempo di riflessioni per la classe politica italiana alla luce dei risultati delle Elezioni Comunali 2022, anche se a dir la verità lo spoglio non può dirsi chiuso ovunque. Ma i risultati ci sono e parlano chiaro: le amministrative lanciano Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha superato la Lega anche al Nord, quindi pensa già alle prossime politiche, infatti ha già cominciato il pressing sugli alleati. Invece il Pd guarda il bicchiere mezzo pieno, essendo primo partito quasi ovunque, ma dovrebbe interrogarsi sull’alleanza con M5s, per il quale si può parlare di de profundis. Questa la fotografia che si può scattare con i risultati delle Elezioni Comunali 2022 che hanno visto al primo turno 971 Comuni, di cui 142 con oltre 15mila abitanti e altri 829 con un numero pari o inferiore. Nello specifico, sono stati 22 i capoluoghi di provincia chiamati al voto, 4 invece quelli di regione: Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L’Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano.

I risultati delle Elezioni Comunali 2022 di Verona evidenziano la sorpresa Damiano Tommasi, al ballottaggio con Federico Sboarina, per il quale sarà determinante l’alleanza con Tosi, questione tutt’altro che semplice visti i loro trascorsi. Roberto Lagalla è invece il nuovo sindaco di Palermo. Conferma invece a Genova, dove viene eletto il sindaco uscente Marco Bucci. Invece i risultati delle Elezioni Comunali 2022 a Parma dicono che Michele Guerra sfiderà al ballottaggio Pietro Vignali. Si passa al secondo turno anche a Catanzaro, dove la sfida è tra Valerio Donato e Nicola Fiorita.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: ANALISI YOUTREND

Il tema dei risultati delle Elezioni Comunali 2022, comunque, è la coesione. La tira in ballo il centrosinistra tramite Francesco Boccia. Ma ancor più evidente è nel centrodestra, che dove si è presentato unito ha vinto. Il problema da questa parte, però, è nella leadership. Matteo Salvini lascia la palla agli elettori: «Saranno loro alle prossime politiche a decidere». Ma la competizione interna tra Lega e Fratelli d’Italia c’è ed è pure evidente. Più defilato Italia Viva, che però potrebbe meditare la “vendetta”. Alla luce della débâcle M5s, l’ex premier Matteo Renzi non esclude la possibilità di superare il Movimento 5 Stelle alle prossime politiche. Almeno ci spera. A proposito di Cinque Stelle, la delusione è forte alla luce dei risultati delle Elezioni Comunali 2022. Interessante l’analisi di YouTrend, secondo cui nel voto di lista emerge ancor più chiaramente il testa a testa tra centrodestra e centrosinistra.

Dai dati elaborati con i risultati delle Elezioni Comunali 2022, tenendo conto del totale di comuni con oltre 15mila abitanti, il Pd è il partito più votato (17,2%), davanti a Fratelli d’Italia (10,3%), Lega (6,7%) e Forza Italia (4,6%). Ma le liste civiche fanno la parte del “leone”, perché quelle di centrodestra raccolgono il 22,2%, quelle di centrosinistra il 18,7%. Nel complesso, le liste di centrodestra conquistano il 43,8% dei voti validi, contro il 41,9% ottenuto dalle liste della coalizione “giallo-rossa”. In questo caso spicca, però, il flop M5s, che raccoglie solo 2,1%. Va tenuto conto, come precisato da YouTrend, che questi dati sono calcolati sul totale di voti validi nei comuni superiori italiani, esclusi quelli di Sicilia e Friuli Venezia Giulia, e che molti partiti hanno presentato proprie liste in una parte dei comuni al voto. Fatte queste dovute precisazioni, la situazione relativa ai comuni capoluogo non è dissimile. In questo caso le coalizioni di centrodestra ottengono il 46,2%, quelle di centrosinistra il 44,3%. Quindi, si conferma il peso della liste civiche sui risultati delle Elezioni Comunali 2022: 25% e 16,8% rispettivamente.

