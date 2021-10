Eletti Benevento preferenze Consiglio/ Seggi ballottaggio Comunali: Mastella-Perifano

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI BENEVENTO: MASTELLA AL BALLOTTAGGIO

Dopo un lunghissimo scrutinio che ha condensato ritardi, segnalazioni e riconteggi, Benevento conferma l’impressione della vigilia: per dirimere i risultati delle Elezioni Comunali 2021 occorrerà il ballottaggio del 17-18 ottobre prossimi. Il sindaco uscente Clemente Mastella per una manciata di voti non riesce a conquistare la poltrona per il secondo mandato già al primo turno, ma si presenta comunque da favorito nella sfida delle Amministrative tra due settimane.

Carlo Calenda/ "Ballottaggio Roma? Voto Gualtieri solo se esclude M5S dalla Giunta"

A sfidarlo il candidato del Centrosinistra Luigi Diego Perifano, sostenuto da Pd e altre liste di Csx: «Abbiamo la maggioranza dei consiglieri comunali eletti: ne abbiamo già 18 e se vinciamo, come sarà, ne avremo 20», ha spiegato il sindaco uscente di Benevento confermando la fiducia nei risultati tra 10 giorni. «Per un soffio non siamo riusciti già al primo turno ma quel soffio sarà la forza che mi darete voi tutti insieme per farcela al ballottaggio… Io ho ancora troppo da dare a voi e alla mia città», ha poi concluso in conferenza stampa Mastella.

Eletti Santa Maria Capua Vetere 2021, seggi Consiglio/ Nomi preferenze consiglieri

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Benevento – Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

PREFERENZE BENEVENTO E POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

In attesa dei risultati definitivi delle Comunali 2021 con tutti i consiglieri eletti nelle singole liste, ecco qui di seguito le due possibili ipotesi di composizione della maggioranza in Consiglio Comunale qualora vincessero i due candidati sindaco al ballottaggio. Vengono indicati i candidati consiglieri più votati con le preferenze, quelle sì, definitive pubblicate sul portale del Comune di Benevento.

Giulio Tremonti: "Riforma del catasto? Suicidio"/ "Iva e tasse sui Bot cresceranno"

Ipotesi Mastella Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato – al momento in vantaggio – Clemente Mastella:

– Noi Sanniti per Mastella 10,59%: Pasquariello, Chiusolo, Panunzio, Iannelli, Lauro, Martignetti, Lombardi, Tretola

– Benevento Bellissima 8,22%; Rosa, Barbieri, Franzese, Picucci, Tomaciello

– Noi Campani 7,31%: Cappola, Farese, Greco, Palladino, Pucillo

– Lista Mastella 7.10%: Ambrosone, Giorgione, Guerra, Mignone, Taddeo

– Meglio Noi 5,27%: Cappa, De Lipsis, Zanone, Callaro

– Essere Democratici 5,22%: De Pierro, Petrone, De Mercurio, Iasiello, Lepore

– Insieme per Benevento 4,88%: Parente, Capuano, Feleppa, Malva, Fiore

– Sannio Libero 3,36%: Scarinzi, De Marco, Cusano, Parente

– Riformisti Popolari 1,64%: D’Andrea, Rossi

– Forza Benevento 1,48%: Reale, Tranfa

Ipotesi Perifano Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato – al momento in vantaggio – Luigi Diego Perifano:

– Pd 14,39: De Longis, Varricchio, Fioretti, De Lorenzo, Musco, Marcantonio, Zollo, Anzalone

– Città Aperta 8,06%: Miceli, Picariello, Delli Carri, Collarile, Razzano, Basile, Izzo

– Civici Riformisti 4,28%: Sguera, Boccalone, Pedoto, Bottillo

– Centro Democratico 3,82%: Piccaluga, Puzio, Franzese

– La Tua Benevento Futuro 1,28%: Altieri, Rossi

Possibilità di conquistare qualche seggio anche le liste civiche-Verdi di Angelo Moretti (13,19%) e Fratelli d’Italia di Rosa De Stasio (5,03%)



© RIPRODUZIONE RISERVATA