Eletti Busto Arsizio 2021, seggi Consiglio/ Comunali: nomi preferenze consiglieri

Assegnati i 21 seggi, resi noti gli eletti a Busto Arsizio: il comune del varesino ha ufficialmente un nuovo consiglio comunale. I risultati delle elezioni comunali hanno premiato il Centrodestra: il candidato Emanuele Antonelli ha ottenuto la vittoria al primo turno con il 55,06%, totale di 16.147 voti. Ottimo risultato per la lista civica per Antonelli sindaco (20,31%), bene anche la Lega (16,49%) e Fratelli d’Italia (16,49%).

Niente da fare per il Centrosinistra, sconfitto nettamente. Il candidato Maurizio Maggioni ha raccolto il 20,66%, con il Partito Democratico fermo all’11,03% di consensi. Flop per il Movimento 5 Stelle: 3,62%. Due seggi per la coalizione a sostegno di Gianluigi Farioli (14,66%), entra in Consiglio comunale anche il candidato centrista Gianluca Castiglioni (5,45%). Niente da fare per Chiara Guzzo (2,55%) e Laura Bignami (1,62%).

ELETTI BUSTO ARSIZIO 2021, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Entriamo nel dettaglio degli eletti a Busto Arsizio e ovviamente la stragrande maggioranza del nuovo consiglio comunale è nelle mani del Centrodestra: 15 seggi sui 21 complessivi. La lista civica Antonelli sindaco si è aggiudicata sei seggi: Patrizia Testa, Mario Cislaghi, Marco Lanza, Alex Gorletta, Maurizio Artusa e Salvatore Loschiavo. Quattro consiglieri per la Lega: parliamo di Isabella Tovaglieri, Paola Reguzzoni, Manuela Maffioli e Alessandro Albani. Tre seggi a Fratelli d’Italia: Daniela Cerana, Luca Folegani e Claudia Cozzi. Infine, due consiglieri in quota Forza Italia: Orazio Tallarida e Laura Rogora. Passiamo adesso all’opposizione e dai consiglieri Pd: oltre al candidato sindaco Maurizio Maggioni, troviamo Paolo Pedotti, Valentina Verga e Cinzia Berutti. La lista civica Progetto in Comune porta in consiglio Santo Cascio, mentre la coalizione di Farioli, oltre al candidato sindaco, ha eletto Giuseppe Ferrari e Giuseppina Lanzo. Infine, il candidato sindaco per Busto al Centro, Gianluca Castiglioni. Clicca qui per le preferenze.

