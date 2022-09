Eletti Camera, nomi deputati e seggi/ Risultati Elezioni 2022: la nuova composizione

Il centrodestra ha vinto le Elezioni Politiche 2022. I risultati parlano chiaro: la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati ha conquistato il 44,01% alla Camera, oltre ad aver finora ottenuto 64 eletti all’uninominale con 83 candidati eletti su 146. Dunque, i numeri non sono ancora definitivi, ma il successo del centrodestra è netto. Come cambia allora la Camera alla luce di ciò? Come si compone con i nuovi deputati eletti?

Secondo i calcoli di Quorum/YouTrend, alla Camera il centrodestra dovrebbe ottenere 235 seggi su 400, il centrosinistra 80, M5s 51, Azione-Italia Viva 21 e gli altri 13. Tra gli eletti alla Camera c’è Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, Sergio Costa per M5s (ha battuto Luigi Di Maio e Mara Carfagna), invece in Toscana Fabrizio Rossi ha battuto Enrico Rossi. Successo di Lorenzo Cesa, Pierferdinando Casini ha battuto Vittorio Sgarbi a Bologna.

CHI SONO ELETTI CAMERA, POLITICHE 2022: LE PREVISIONI

Con le Elezioni Politiche 2022 alla Camera vengono eletti 400 nuovi deputati alla luce della riforma costituzionale del 2022 voluta dal Movimento 5 Stelle. Infatti, è stato ridotto il numero da 630 precedentemente eletti. Quindi, queste sono le prime elezioni politiche ad eleggere il Parlamento in una composizione ridotta. Dei 400 deputati, 8 vengono eletti dalla circoscrizione estero. Escludendo questi ultimi, sono 147 i deputati eletti alla Camera col sistema maggioritario “secco” nei collegi uninominali. Gli altri 245, invece, vengono eletti nei collegi plurinominali col sistema proporzionale. Sono quelli appartenenti a liste o coalizioni che hanno superato la soglia di sbarramento, prevista al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni.

In vista delle Elezioni Politiche 2022 sono state elaborate delle previsioni sui deputati eletti. Ad esempio, si ritiene sostanzialmente certa l’elezione di Enrico Letta (Pd) e Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), così pure quella di Giuseppe Conte (M5s), mentre Luigi Di Maio ha una probabilità “media” di essere eletto. I dati di YouTrend, riportati dall’AdnKronos, sono stati calcolati su 250 simulazioni dei risultati delle Elezioni Politiche 2022, per ogni ramo del Parlamento, secondo delle fasce (alta, medio alta, media, medio bassa e bassa). Ad esempio, Nicola Zingaretti e Giulio Tremonti figurano nella fascia alta insieme a Giancarlo Giorgetti, Carlo Nordio e Fabio Rampelli. Discorso simile per quanto le previsioni dei deputati eletti alla Camera per Chiara Appendino, Federico Mollicone, Giancarlo Rotondi, Rita Dalla Chiesa. Invece nella fascia medio alta rientrano Mara Carfagna, Benedetto Della Vedova, Ettore Rosato. In fascia media Luigi Marattin e Davide Faraone. In quella medio-bassa, Valentina Vezzali e Lucia Azzolina. Invece strada in salita per Alessia Morani.

ELETTI CAMERA, I DEPUTATI ALLE POLITICHE 2018

In attesa di scoprire chi sono i deputati eletti alla Camera con i risultati delle Elezioni Politiche 2022, quindi la composizione di uno dei due rami del Parlamento, vediamo invece cos’è successo nel 2018. La Camera dei Deputati della XVIII legislatura era così composta: il partito più rappresentato era M5s con 221 deputati eletti, di cui 133 col proporzionale e 88 con l’uninominale. Invece la coalizione del centrodestra poteva contare su 260 seggi, di cui 109 attribuiti con l’uninominale, invece nella quota proporzionale 73 seggi erano ascritti alla Lega, 59 a Forza Italia e 19 a Fratelli d’Italia.

Al centrosinistra andarono 112 seggi, di cui 2 a Svp, il resto al Pd. Di questi, 24 facevano riferimento ai collegi uninominali, 86 alla quota proporzionale. Poi ci fu Liberi e Uguali con 14 seggi, tutti arrivati dal proporzionale. A questi comunque si sono aggiunti i parlamentari, e quindi anche deputati, eletti nella circoscrizione estera. I risultati delle Elezioni Politiche del 2018 evidenziarono un tasso di ricambio parlamentare del 65,91% alla Camera. Quindi, la gran parte dei deputati cambiarono rispetto alle politiche precedenti. Un rinnovamento spinto dal successo di M5s e Lega. Inoltre, il 35% dei deputati eletti alla Camera non avevano mai avuto prima un incarico politico, né a livello locale, né nazionale ed europeo.











