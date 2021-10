Eletti Caserta 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti a Caserta, anche se c’è ancora una parte di storia da scrivere. I risultati delle elezioni nel comune campano non hanno designato un vincitore al primo turno: appuntamento tra due settimane per premiare Centrosinistra o Centrodestra. Nessuno dei due candidati, infatti, ha raggiunto il 50 per cento e solo il secondo turno potrà dare il nuovo primo cittadino…

Le pagelle Italia Spagna/ Voti della partita: Torres fa 2 gol! (Nations League)

Il Centrosinistra parte in vantaggio: il candidato Carlo Marino ha ottenuto il 35,3%, per un totale di 14.394 voti. Subito dietro troviamo il candidato di Centrodestra, Gianpiero Zinzi, al 30,1%, per un totale di 12.244 voti. Loro due andranno al ballottaggio. Gli altri candidati erano: Pio Del Gaudio al 13%, Romolo Vignola a 10,7%, Raffaele Giovine al 8,1%, Errico Ronzo allo 2,2% e Ciro Guerriero allo 0,7%.

Convocati Italia per Nations League: nomi di Mancini/ Lista Nazionale: c'è Pellegrini

ELETTI CASERTA 2021, IL NUOVO (POSSIBILE) CONSIGLIO COMUNALE

Impossibile stilare l’elenco completo degli eletti a Caserta senza aver tra le mani il risultato del ballottaggio, ma sappiamo per certo che alcuni partiti potranno vantare diversi seggi in Consiglio comunale. Tra le liste per il Centrosinistra Moderati Insieme per Caserta ha ottenuto il 12,4%, il Partito Democratico 8,8%, Italia Viva 6,4%, Noi Campani 5,6%, Origini Centro Democratico-Radici Casertane 4,5% e Socialisti uniti 963 2,5%. Nel Centrodestra Gianpiero Zinzi per Caserta ha ricevuto il 10,6%, Fratelli d’Italia 7,9%, Prima Caserta 5,2%, Forza Italia 2,7% e Caserta nel Cuore 2,6%.

Roberto Mancini: "In finale ho detto 'Gigio lo para…'"/ "Formazione la decido così…"

A proposito dei consiglieri, molto dipenderà anche dal risultato del secondo turni, con due scenari diversi a seconda di chi otterrà la poltrona da sindaco tra Marino e Zinzi. Tra i candidati che troveremo nel nuovo Consiglio comunale citiamo Emiliano Casale, Dora Esposito, Massimiliano Marzo, Massimo Russo, Giovanni Comunale, Matteo Donisi, Roberta Greco, Pasquale Antonucci, Emilianna Credentino, Domenico Maietta, Roberto Peluso, Francesca Caruso, Maurizio Del Rosso, Filippo Mazzarella, Pasquale Napoletano, Paolo Santonastaso. Clicca qui per i dati sulle preferenze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA