Eletti Conegliano 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Chies sindaco

Vincono i moderati nel derby interno al centrodestra andato in scena al ballottaggio in quel di Conegliano. Eletto sindaco è dunque Fabio Chies che, forte del sostegno di Forza Italia, si afferma in queste elezioni comunali con il 53,46% contro il 46,54% di Piero Garbellotto, candidato sostenuto dai sovranisti di Lega e Fratelli d’Italia.

Sono 15 i consiglieri eletti nella maggioranza che sostiene Chies: 9 arrivano dalla lista civica “Chies Sindaco Avanti Tutta”, 4 da “Forza Conegliano” e 2 da Forza Italia. Per quanto riguarda l’opposizione, sono 5 gli eletti che fanno riferimento a Garbellotto – 2 nella Lega, 2 in “Libertà Civica e Popolare” e 1 in Fratelli d’Italia – mentre altri 2 eletti sono ascrivibili alla candidata del centrosinistra Francesca Di Gaspero e provengono dalla lista “Noi Democratici”.

ELETTI CONEGLIANO, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti a Conegliano, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

CHIES SINDACO AVANTI TUTTA: Gianbruno Panizzutti, Gaia Maschio, Primo Longo, Chiara Piccoli, Enzo Perin, Paolo Manzalini, Laura Canzian, Federico Stringher, Monica Feletti

FORZA CONEGLIANO: Claudio Toppan, Claudia Brugioni, Christian Dal Bo’, Paola Chies

FORZA ITALIA: Matteo Zucol, Yuri Dario

OPPOSIZIONE

CANDIDATI SINDACI SCONFITTI: Piero Garbellotto, Francesca Di Gaspero

LEGA: Maurizio Tondato, Olga Rilampa

LIBERTA’ CIVICA E POPOLARE: Stefano Dugone, Filippo Secolo

FRATELLI D’ITALIA: Lucrezia Aggio

NOI DEMOCRATICI: Isabella Gianelloni, Alessandro Bortoluzzi

