Eletti +Europa, SVP-PATT, Estero e altri, elezioni 2022/ Risultati seggi Camera e Senato: i nomi

Siamo ormai in dirittura d’arrivo. Con 60374 seggi scrutinati su 60399, sono quasi ufficiali i risultati delle Elezioni politiche 2022. Vediamo dunque quelli che sono i risultati e gli eletti di altri partiti come +Europa, Svp-Patt, Estero e non solamente. Partiamo dalle percentuali. +Europa ha ottenuto al Senato il 2.94% mentre alla Camera il 2.83%. Svp-Patt ha raggiunto il 0.42% alla Camera. Il Centrosinistra ha ottenuto all’uninominale 6 seggi, di cui una all’estero. Alla Camera 116 seggi per il Centrodestra, di cui 2 all’estero. 14 invece per il centrosinistra, di cui 3 all’estero. 11 i seggi del Movimento 5 Stelle, di cui 1 all’estero e 1 per il Movimento Associativo Italiani all’estero.

+Europa di Emma Bonino ottiene due seggi alla Camera, ma 0 al Senato. In Parlamento andranno Magi e Della Vedova eletti con l’uninominale. Fuori, invece, Emma Bonino. Secondo il presidente di +Europa, “Si tratta di poche migliaia di voti”. Della Vedova promette: “Chiederemo un riconteggio”.

ELETTI +EUROPA, SVP-PATT, ESTERO E ALTRI PARTITI

Vediamo nel dettaglio chi sono gli eletti dei partiti +Europa, Svp-Patt e altri minori. Benedetto Della Vedova, di +Europa, ha vinto alla Camera nel collegio Milano: NIL 21 – Buenos Aires – Venezia. A Torino, nella circoscrizione 2, ha vinto Riccardo Magi di +Europa. A Messina è stato eletto Francesco Gallo di Sud chiama Nord di De Luca. Franco Manes ha vinto in Valle D’Aosta con Vallée d’Aoste.

Passando invece al Senato, Dafne Musolino candidata con Sud Chiama Nord di De Luca ha vinto a Messina. A Firenze trionfa invece Ilaria Cucchi con Sinistra Italiana. Michela Biancofiore di Coraggio Italia vince a Rovereto mentre Andrea Causin, dello stesso partito, strappa la candidatura nel collegio Bressanone/Brixen. Al Senato, +Europa resta senza seggi. Il partito di Emma Bonino per pochi voti non raggiunge il 3%. Il partito, in coalizione con il Pd, avrà comunque due rappresentanti in Parlamento, come abbiamo visto: si tratta di Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, eletti alla Camera.

