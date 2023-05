ELETTI FI PISA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

IPOTESI CONSIGLIERI ELETTI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI PISA 2023

Dopo aver mancato il successo al primo turno per soli 15 voti, Michele Conti si conferma vincente anche al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2023 a Pisa: nonostante il risultato piuttosto magro al primo turno di quindici giorni fa, FI è riuscita nell’impresa di portare un eletto in Consiglio comunale. Il profilo che andrà a occupare un seggio è stato determinato sulla base delle preferenze ottenute due settimane fa.

ELETTI FI TERNI, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Dopo aver chiuso in vantaggio il primo turno, il Centrodestra si conferma nelle Elezioni Comunali Pisa 2023 anche per il ballottaggio con il 52,33% delle preferenze per il sindaco rieletto Michele Conti, contro il 47,67% di Paolo Martinelli (Pd-M5s-Sinistra). Dei 32 seggi eletti in Consiglio Comunale di Pisa, vengono eletti 20 consiglieri in quota Centrodestra (7 FdI, 6 Conti Sindaco, 4 Lega, 2 Pesciatini per Pisa, 1 FI), 10 il Centrosinistra di Martinelli (7 Pd, 2 Città Persone, 1 AVS). Di seguito il nome del consigliere di FI eletto a Pisa (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

ELETTI FI MASSA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Raffaella Bonsangue (198 preferenze)

FI E IL TOTO-GIUNTA DI CONTI

In attesa di conoscere le scelte del sindaco Michele Conti, è già scattato il toto-giunta. Il Tirreno ha fatto il punto della situazione sulle dinamiche interne alla coalizione di centrodestra e FI potrà contare almeno su un assessore. Secondo il quotidiano locale, Raffaella Bonsangue farà le sue valutazioni mentre l’alternativa potrebbe essere rappresentata da Riccardo Buscemi.

Per quanto riguarda il resto della giunta guidata da Michele Conti, Raffaele Latrofa di Fratelli d’Italia dovrebbe essere riconfermato come vicesindaco. Per quanto concerne il partito di Giorgia Meloni, previsto un posto per Bedini e per una donna, in lizza Sandra Munno, Giulia Gambini, Rachele Compare e Virginia Mancini. Due posti per Pisa al Centro – la lista civica del sindaco Michele Conti – e due posti anche per la Lega di Matteo Salvini, con Veronica Poli in corsa per la conferma all’assessorato al sociale e alle politiche abitative.

ELETTI FI SIENA, SEGGI ELEZIONI COMUNALI/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA