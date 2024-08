I SONDAGGI POLITICI DI PIEPOLI IN VISTA DEL PRIMO CDM POST-VACANZE: CENTRODESTRA TIENE, FDI GUADAGNA, CALA TAJANI

È tempo di ripassare un attimo l’andamento dei sondaggi politici in vista di domani quando si terrà il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa agostana con una Giorgia Meloni già impegnata ad un complesso ordine del giorno: già al primo posto la Manovra di Bilancio con l’invio dei documenti formali in Ue entro metà settembre, così come l’ufficializzazione del nome italiano per il commissario europeo (sarà Raffaele Fitto) e i temi di dissidi interni al Centrodestra come Ius Scholae, Assegno Unico e Autonomia.

VISTO DA SINISTRA/ Tra veti e voti, la strategia di Schlein per "gestire" Renzi

Il “ripasso” sui sondaggi politici ci viene suggerito dalla puntata di Omnibus del 29 agosto 2024 che cita le intenzioni di voto dell’Istituto Piepoli di inizio agosto: un tuffo nel recente passato dove riemerge quanto poi confermato anche dai pochissimi sondaggi pubblicati a ridosso di Ferragosto. FdI di Giorgia Meloni prosegue nella “luna di miele” post-Europee (ma che di fatto è lungo continuum delle Elezioni Politiche 2022), con un partito ormai a ridosso del 30% nonostante gli screzi e i “casi” politici-personali, da Lollobrigida a Santanché passando per la stessa sorella della Presidente del Consiglio.

SPY FINANZA/ Btp, pensioni, FI, sindacati: la firma sul prossimo ribaltone

I sondaggi politici di Piepoli mostrano FdI ancora in crescita dello 0,5% (rispetto al precedente sondaggio) con un complessivo 28,5% che pone ben 6 lunghezze di distanza dal Pd di Elly Schlein, fermo al sotto il 23%. Gli altri partiti del Centrodestra se le sono “date” (politicamente parlando) di santa ragione durante la pausa estiva, causando una lieve perdita di consensi sopratutto per Forza Italia: Matteo Salvini con la Lega rimane stabile all’8% mentre Tajani con gli azzurri cala dello 0,5% e si ferma all’8,5% su scala nazionale. Per Noi Moderati di Lupi e Toti resta un 1% di consenso complessivo, ma sarà un partito da tenere molto d’occhio nei prossimi mesi in quanto decisivo per le sorti del Centrodestra alle Elezioni Regionali in Liguria (con la possibile candidata Ilaria Cavo che è deputata proprio di NM).

Scuola Piotello conferma chiusura per Ramadan 2025/ Lega: “integrazione al contrario, è islamizzazione”

“CAMPO LARGO” IN DIFFICOLTÀ, AZIONE ALLUNGA SU ITALIA VIVA: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI (PRIMA DEL CAOS ORLANDO)

E in Liguria rimaniamo per un attimo osservando i sondaggi politici di Piepoli pre-pausa estiva: il Pd di Schlein calava dello 0,5% pur prima della semi-crisi esplosa in questi giorni sulla candidatura di Andrea Orlando alle prossime Regionali. Un rapporto mai del tutto “sbocciato” con la Segretaria dem, e soprattutto il veto posto dal M5s di Conte (che appoggia già candidati Pd in Emilia Romagna e Umbria), rischia di porre il nome di Orlando in forte difficoltà per le Regionali liguri del 27-28 ottobre prossimo.

L’ultimatum dato dall’ex Ministro scade domenica, con il “campo largo” che inizia così in forte difficoltà la lunga strada che dovrà portare alle Politiche del 2027: Conte, impegnato nella guerra interna con Grillo, vuole l’alleanza con Schlein a patto che non vi sia Matteo Renzi al suo interno, a sua volta tutt’altro che disponibile a sostenere l’ex Premier che ha già “defenestrato” da Palazzo Chigi nel 2021. E l’elettorato in tutto questo che dice? I sondaggi politici, così come già avevano parlato ampiamente i risultati delle Europee di giugno, non sorridono per l’area centrista con Italia Viva al 2,5% superata con allungo da Azione di Carlo Calenda al 3,5% (e tutt’altro che disponibile a rimettersi insieme a Renzi per un nuovo Terzo Polo). Con il Pd fermo al 22,5%, il Movimento 5 Stelle prova l’impossibile rimonta rimanendo ad un 11% ancora interlocutorio: gli altri partiti sondati da Piepoli vedono l’ottima performance di AVS al 6,5%, Sud chiama Nord di Cateno De Luca al 2,5% e Pace Terra e Dignità di Santoro in fondo all’1,5% ulteriormente in calo rispetto ai sondaggi politici di luglio.