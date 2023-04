Eletti FI, voti preferenze Elezioni Friuli Venezia Giulia/ Nomi consiglieri e seggi

VOTI LISTA FI ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

Ore di attesa per conoscere i risultati degli eletti FI in Friuli Venezia Giulia. In queste Elezioni Regionali 2023 ci troviamo di fronte ad un exploit del Presidente rieletto Massimiliano Fedriga, sostenuto proprio anche da Forza Italia. Ma quali sono i risultati del partito diretto da Silvio Berlusconi in queste elezioni? Con 1185 sezioni scrutinate su 1360, FI ha preso 22111 voti: è il quarto partito della coalizione con una percentuale di preferenze del 6,68%.

A Trieste, con 268 sezioni scrutinate su 276, il candidato consigliere preferito è Michele Lobianco con 451 voti. A seguire c’è Daniele Pallotta con 221 e Alberto Polacco con 117. A Gorizia c’è al primo posto Fabrizio Oreti con 737 voti e al secondo Francesco Volante con 367. A Udine, con 387 sezioni su 491 scrutinate, Forza Italia vede al primo posto Roberto Novelli con 1030 voti. A seguire Piero Mauro Zanin con 958 voti. Terzo posto per Dario Angeli con 535 voti. A Tolmezzo (114/121) il primo è Michele Benedetti con 264 voti. A Pordenone, con 264 sezioni scrutinate su 319, è primo Andrea Cabibbo con 652 voti. Segue Pietro Tropeano con 572.

Risultati e affluenza Friuli 2023: Regionali (diretta live) e Comunali (diretta live)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FI ALLE ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

In attesa dei risultati definitivi con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la lista di FI a sostegno del candidato e governatore uscente Massimiliano Fedriga. Sono 47 i candidati di Forza Italia per le elezioni regionali 2023 del Friuli Venezia Giulia. Gli azzurri di Silvio Berlusconi si sono affidati a politici con grande tradizione del territorio friulano, riservando qualche candidatura anche alle nuove leve del mondo forzista. Come sempre, i candidati sono suddivisi su cinque circoscrizioni provinciali: 9 candidati nella circoscrizione di Trieste, 5 candidati nella circoscrizione di Gorizia, 18 candidati nella circoscrizione di Udine, 3 candidati nella circoscrizione di Tolmezzo e 12 candidati nella circoscrizione di Pordenone.

FI Trieste: Michele Lobianco, Daniela Pallotta, Michele Babuder, Anastasia Doglia, Alberto Polacco, Flavia Tedeschi, Lorenzo Giorgi, Luciana Sobar, Alessandro Olivo.

FI Gorizia: Renato Bonaldo, Giorgia Deiuri, Fabrizio Oreti, Sandra Fulgenzi, Francesco Volante.

FI Udine: Roberto Novelli, Elena Bulfone, Piero Mauro Zanin, Lucia Castellano, Dario Angeli, Isabella De Giglio, Enrico Acanfora, Beatrice Follador, Marco Chiapolino, Ornella Meazzo, Cristian Cozzi, Roberta Scuntaro, Silvano Del Zotto, Roberto Gavazza, Alessandro Michelli, Gianpaolo Piccini, Amedeo Plazzotta.

FI Tolmezzo: Stefano Bergagna, Elena Bulfone, Michele Benedetti.

FI Pordenone: Alessandro Bellio, Alessia Anna Colussi, Demis Bottecchia, Ilia Franzin detta Ilia, Andrea Cabibbo, Alessandra Pesco, Roberto Ceraolo, Barbara Toneguzzo, Luca Della Schiava, Vito Pastore, Pietro Tropeano, Paul Vatamanu.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FI NELLE REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

Alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia del 2018 FI ha sostenuto insieme agli altri partiti della coalizione di Centrodestra la candidatura di Massimiliano Fedriga. L’esponente leghista ha vinto la sfida raccogliendo il 57,09 per cento, per un totale di 307.118 voti. Forza Italia ha ottenuto il 12,06 per cento (-7,99 per cento rispetto al 2013) – per un totale di 50.908 voti, un calo importante rispetto alle elezioni precedenti – assicurandosi cinque seggi in Consiglio regionale: Piero Camber (circoscrizione di Trieste), Ettore Romoli (circoscrizione di Gorizia), Pier Mauro Zanin (circoscrizione di Udine), Franco Mattiussi (circoscrizione di Udine), Mara Piccini (circoscrizione di Pordenone).

