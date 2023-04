Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023/ Diretta: affluenza e spoglio

VERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA: CI SARANNO GLI EXIT POLL?

Resta l’incognita per gli exit poll delle Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023: quando infatti mancano pochissime ore alla chiusura dei seggi e il conseguente inizio dello spoglio risultati, ancora non è chiaro se appena dopo le ore 15 arriveranno gli exit poll su Presidente e liste votate alle Regionali FVG 2023. Al momento i vari istituti di indagine – da tradizione, Opinio-Rai, Tecné-Mediaset, Swg-La7, YouTrend-Sky – non hanno fatto sapere indicazioni in merito: delle due l’una, o emergeranno exit poll alle ore 15 oppure occorrerà attendere le prime proiezioni con dati reali nel corso dello scrutinio (con risultati in arrivo dunque nel tardo pomeriggio).

Nell’attesa della lunga diretta di Regionali Friuli Venezia Giulia 2023 ecco gli ultimi appelli al voto lanciati dai tre principali sfidanti alla carica di Presidente FVG per i prossimi 5 anni: «alle 7 alle 15 scegli il futuro del FriuliVeneziaGiulia: non dimenticarti di andare a votare», scrive il Presidente uscente Massimiliano Fedriga, simile a quanto ribadito anche dallo sfidante Moretuzzo del Centrosinistra, «Io ho votato, tu? Dalle 7 alle 15 puoi decidere il futuro della nostra regione per i prossimi 5 anni». Per Alessandro Maran del Terzo Polo una serie di post scherzosi su Facebook invita a non prendersi troppo sul serio, scherzando sulla vittoria facile del Terzo Polo alle Regionali Friuli Venezia Giulia.

Risultati e affluenza Friuli 2023: Regionali e Comunali (diretta live) – come si vota

ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023, ULTIME ORE PER IL VOTO: L’AFFLUENZA

Seggi aperti fino alle 15, le Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia entrano nell’ultima decisiva tranche di voto prima dello scrutinio dove emergeranno i risultati complessivi di questa due giorni di Elezioni Amministrative: tutti e 4 i candidati Presidente in corsa hanno già votato ieri, lanciando nuovi appelli al voto per convincere fino all’ultimo cittadino friulano a recarsi alle urne per provare a “combattere” la minaccia dell’astensionismo. Osservando i risultati dell’affluenza giunti nella notte dopo la chiusura dei seggi si osserva un calo importante ma non abissale rispetto alle Regionali Friuli Venezia Giulia del 2018: sono stati infatti 387.762 votanti su 1.109.395 iscritti ad aver partecipato alle Elezioni 2023, ovvero il 34,95% degli aventi diritto di voto. Ecco qui di seguito i dati forniti dal Servizio elettorale della Regione nelle 5 circoscrizioni in cui è suddivisa il Friuli Venezia Giulia in merito all’affluenza delle ore 23:

– Circoscrizione Trieste – 64.223 votanti su 211.162 iscritti: 30,41%

– Circoscrizione Gorizia – 39.799 votanti su 117.975 iscritti: 33,73%

– Circoscrizione Udine – 156.921 votanti su 410.423 iscritti: 38,23%

– Circoscrizione Tolmezzo – 26.690 votanti su 80.827 iscritti: 33,02%

– Circoscrizione Pordenone – 100.129 votanti su 289.008 iscritti: 34,64%.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: AFFLUENZA E ORARI SPOGLIO

Urne ancora aperte questa mattina dalle ore 7 fino alle 15 per il secondo e ultimo giorno delle Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023 (e anche per le Elezioni Comunali nei 24 Comuni al voto in FVG in questa tornata di Amministrative): dopo aver registrato risultati dell’affluenza ancora in calo – come del resto ravvisato in tutte le ultime Elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia tra 2022 e 2023 – nel primo giorno di votazioni, ultime ore disponibili per esprimere il proprio voto utile a rinnovare il Consiglio Regionali e decretare il nuovo Presidente del Friuli Venezia Giulia.

Da dopo le 15 sarà possibile conoscere i risultati delle Elezioni Regionali del Friuli Venezia Giulia 2023 con i primi exit poll, le successive proiezioni e poi lo spoglio dei dati reali: risultati finali si avranno domani mattina ma l’esito su chi avrà finto la sfida tra Fedriga, Moretuzzo, Maran e Tripoli si avrà già nel tardo pomeriggio/serata di oggi lunedì 3 aprile 2023. Secondo i sondaggi della vigilia, prima del silenzio elettorale, emergevano dei risultati delle elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023 che non davano molte speranze per il Centrosinistra di riuscire a scalzare Massimiliano Fedriga della guida del Friuli: la divisione tra le diverse liste ha poi ulteriormente complicato le sorti dell’area progressista.

PRESIDENTE FRIULI VENEZIA GIULIA E SEGGI CONSIGLIO: RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2023

La legge elettorale vigente per le Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia 2023 resta la stessa dell’ultima tornata elettorale vinta nel 2018 dal Presidente Massimiliano Fedriga: non è previsto alcun ballottaggio, perciò viene eletto Presidente di Regione il candidato capace di raccogliere anche solo un voto in più degli avversari. È previsto un premio di maggioranza per garantire piena governabilità anche in Friuli Venezia Giulia: verso i risultati delle Elezioni Regionali occorre dunque ricordare che sono in tutto 49 i consiglieri eletti (tra cui il Presidente vincente, il primo tra gli sfidanti candidati Presidente sconfitti e un consigliere della minoranza slovena). Così sono suddivisi i 49 prossimi eletti in Consiglio Regionale FVG, su base circoscrizionale: Udine 18 consiglieri, Pordenone 12, Trieste 9, Gorizia 5, Tolmezzo 3. Per eleggere propri consiglieri una lista/partito deve superare la soglia di sbarramento del 4%, che diventa però dell’1,5% se fa parte di una coalizione che ha superato il 15%; oppure ottenere in una circoscrizione almeno il 20% dei voti.

Ecco qui di seguito i 4 candidati Presidente e le liste ad essi collegate con anche i programmi ufficiali delle coalizioni:

– Massimiliano Fedriga (programma): Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Fedriga Presidente, Autonomia Responsabile, Noi Moderati

– Massimo Moretuzzo (programma): Pd, M5s, Slovenska Skupnost, Patto per l’Autonomia, Open Sinistra FVG, Alleanza Verdi e Sinistra

– Alessando Maran (programma): Azione, Italia Viva, PiùEuropa-Renew Europe

– Giorgia Tripoli (programma): Insieme Liberi (Per l’Italia con Paragone, Gilet Arancioni, Popolo della Famiglia, M3V, Ancora Italia, Alternativa)

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA: OK VOTO DISGIUNTO

Prima di attendere i primi risultati dopo le ore 15 ecco un ultimo ripasso utile per tutti coloro che ancora intendono recarsi ai seggi per la seconda e ultima giornata di votazioni delle Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023: si vota fino alle ore 15 per capire chi saranno il nuovo Presidente di Regione FVG e il Consiglio Regionale per i prossimi 5 anni. Ma come si vota? Ricordiamo innanzitutto che per poter votare occorre presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido (qualora fossero scaduti/persi occorre rivolgersi agli Uffici Comunali che per l’occasione rimarranno aperti per tutta la durata del voto).

Sono in tutto 4 le modalità di voto ammesse per le Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia 2023 sulla scheda elettorale di colore azzurro: voto per il solo candidato Presidente; voto per una lista collegata al candidato Presidente, con il voto che si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Presidente; voto per un Presidente e una lista a lui non collegata, ammesso dunque il voto disgiunto; voto per uno o due candidato consigliere regionale esprimendo la preferenza nell’apposito spazio sulla scheda (vale l’alternanza di genere, pena annullamento della seconda preferenza), il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Presidente collegato. Ricordiamo che il ballottaggio non è previsto per le Elezioni Regionali in Friuli e in realtà in nessuna altra regione d’Italia.











