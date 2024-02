Eletti Forza Italia Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Truzzu

NOMI CONSIGLIERI ELETTI FORZA ITALIA ALLE REGIONALI SARDEGNA: I 3 SEGGI

Orfana del suo leader Silvio Berlusconi, Forza Italia alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 non è riuscita a migliorare i risultati della precedente tornata elettorale. Infatti, ha ottenuto il 6,3% delle preferenze con 43.171 voti a sostegno del candidato Paolo Truzzu. D’altra parte, FI è riuscita a sorpassare gli alleati della Lega e ciò potrebbe avere delle conseguenze nei rapporti di forza all’interno della coalizione di centrodestra. Non a caso il capogruppo al senato Maurizio Gasparri ha fatto notare che Lega e Fratelli d’Italia hanno sbagliato e che il candidato poteva essere uno di Forza Italia. Il segretario Antonio Tajani, comunque, nella serata di ieri ha tranquillizzato gli animi, assicurando che «non ci saranno contraccolpi sul governo». Alla luce dei risultati ottenuti, dovrebbero essere 3 in tutto i seggi in quota FI nel prossimo Consiglio Regionale Sardegna. Il condizionale è d’obbligo, visto che il tribunale di Cagliari deve protocollare i voti delle 19 sezioni rimaste sulle 1.844 totali. Sono quei seggi che non hanno terminato le operazioni di scrutinio delle schede che, unitamente ai verbali, sono state trasmesse nell’ufficio elettorale circoscrizionale del tribunale di competenza, che dovrà completare lo spoglio entro 15 giorni.

In attesa dell’ufficialità dei risultati delle Elezioni Regionali Sardegna 2024, le testate locali sarde “Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna” hanno prospettato la composizione della nuova assemblea. Quindi, di seguito vi riportiamo i 3 nomi in capo a FI: Giuseppe Talanas, Ivan Piras, Angelo Cocciu.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI SARDEGNA 2024

In attesa dell’ufficializzazione dei risultati delle Elezioni Regionali Sardegna 2024, Forza Italia punta ad ottenere più seggi con consiglieri eletti rispetto alla votazione del 2019, quando il partito fondato da Berlusconi ottenne l’8,04% e 5 eletti in Consiglio Regionale. Come ha spiegato in apertura del Congresso di Forza Italia (23-24 febbraio scorsi) il segretario Antonio Tajani, gli azzurri puntano ad un 10% tra Regionali ed Europee, in vista di un ben più “impegnativo” 20% alle prossime Elezioni Politiche.

Nelle Regionali del 2019 la vittoria del Centrodestra con Christian Solinas portò Forza Italia al terzo posto internamente alla coalizione, dietro Lega e Partito Sardo d’azione: FI di Tajani punta con il candidato Presidente Paolo Truzzu (sindaco di Cagliari, storico esponente FdI) e l’intera coalizione di Centrodestra alla vittoria superando le “schermaglie” di inizio campagna elettorale. Ecco qui di seguito tutti i candidati consiglieri di Forza Italia alle Elezioni Regionali Sardegna 2024 che puntano un posto nel prossimo Consiglio a Cagliari:

– Cagliari: Ivan Piras; Edoardo Tocco; Ada Lai; Filippo Conti; Maura Crabu; Federica Denara; Pierluigi Figus; Roberta Loi; Gianluigi Marras; Sergio Niosi Oriti; Fabrizio Pisano; Rita Ragatzu; Alessandra Secci; Roberto Tomassetti; Valentina Toro; Francesca Trois; Alessia Usai; Erica Zoccheddu.

– Sassari: Giovanni Azzena noto Vanni; Giovanna Caria; Alessandra Maria Delrio; Tania Leonarda Denanni; Ilaria Faedda; Francesco Ginesu; Manuel Mainetti; Giovanni Mariano; Salvatorica Piu nota Ica; Marina Puddinu; Giancarmelo Serra; Marco Tedde.

– Gallura (Olbia-Tempio): Angelo Cocciu; Sebastiano (noto Bastianino) Monni; Sabrina Serra; Rosanna Giudice; Antonio Tirotto; Pamela Indaco

– Nuoro: Giuseppe Talanas; Giuliano Marongiu; Gianni Poggiu; Maria Bonaria Peddio; Anna Paola Sechi; Veronica Sirigu

– Ogliastra: Valentino Lai; Sara Melis.

– Oristano: Gigi Mureddu; Anna Paola Delogu; Roberto Pisanu; Antonella Della Ventura; Simone Pietro Murgia; Rosa Deriu

– Medio Campidano: Salvatore Meloni; Maria Pina Lai; Riccardo Saldì; Federica Palombo

– Carbonia Iglesias: Pietro Paolo Corda; Ginetto Perseu; Lucia Milia; Tiziana Balestrini

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA NELLE REGIONALI SARDEGNA 2019

Forza Italia in Sardegna punta a mantenere una buona rappresentazione nel prossimo Consiglio Regionale, cercando addirittura di migliorare i 5 consiglieri eletti alle ultime Elezioni Regionali nel febbraio 2019: cinque anni fa l’allora lista Berlusconi in Sardegna ottenne l’8,04% delle preferenze con 57.430 voti raccolti a sostegno di Solinas (trionfatore con il 47,78% complessivo), Forza Italia divenne terzo partito regionale. Grazie a quei risultati, FI nel Centrodestra in Sardegna ottenne 5 seggi, dietro agli 8 della Lega, 7 del PdSd’az di Solinas, 4 Riformatori Sardi, 3 per FdI, Sardegna 20Venti e Udc, 1 per Sardegna Civica e Fortza Paris. I 5 consiglieri eletti con Forza Italia furono nello specifico: Alessandra Zedda (Cagliari), Antonello Peru (Sassari), Giuseppe Talanas (Nuoro), Angelo Cocciu (Olbia-Tempio), Emanuele Cera (Oristano).

