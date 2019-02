Risultati Elezioni Sardegna 2019/ Diretta spoglio Regionali: è sfida Solinas-Zedda

Sarà uno spoglio lungo e al rilento quello delle Elezioni Regionali Sardegna 2019: dopo la chiusura dei seggi ieri sera alle 22 e l’uscita dei primi exit poll che davano una sfida con testa a testa tra Christian Solinas (candidato Presidente del Centrodestra unito) e Massimo Zedda (sindaco di Cagliari, candidato dal Centrosinistra), stamane alle 7 i seggi sono stati riaperti per lo spoglio in diretta per le prossime ore. I primi risultati ufficiali arriveranno non prima del pomeriggio, ma intanto i primi dati che emergono danno un vero grande sconfitto: il Movimento 5 Stelle, dato sia negli exit poll che nelle prime sezioni scrutinate con voti dimezzati se non peggio rispetto alle Politiche di un anno fa. Il dato definitivo dell’affluenza alle Regionali ha visto una positiva partecipazione alle urne: su 1.470.401 aventi diritto si sono recati alle urne 790.709 elettori, ossia il 53,77%. I dati saranno aggregati secondo quanto stabilito dal sistema elettorale della Regione con Statuto Speciale: i Comuni che hanno da una a 10 sezioni forniranno il dato ad ultimazione delle operazioni (100%), quelli tra 11 e 30 sezioni quando si arriverà al 50% dello scrutinio, mentre per i Comuni più grandi quando si arriverà al 25%.

I PRIMI DATI

Nelle proiezioni di voto svolte dal consorzio Opinio Italia, Solinas dovrebbe stanziarsi tra il 36,5 e il 40,5%, mentre Zedda per il Centrosinistra è al momento tra il 35 e il 39%: ben più indietro il Movimento 5 Stelle che con Francesco Desogus otterrebbe tra il 13,5 e il 17,5%. Attenzione però con i dati delle prime sezioni scrutinate nelle 8 circoscrizioni elettorali in Sardegna: Pd-LeU sono in vantaggio guardando le prime 6 sezioni, con un 42,91%, Solinas 38,19% e Desogus al 9,85%. Seguono Paolo Maninchedda (PdS) 5,54%, Mauro Pili (Sardi liberi) con il 1,64%, quindi, Vindice Lecis (Sinistra Sarda) con l’1,02% e Andrea Murgia (Autodeterminazione) con lo 0,82%. Dati troppo isolati e troppo “esigui” per poter dare un segnale generale sui punti che già emergevano con gli exit poll: le liste del Centrodestra fanno benissimo, molto meno bene il candidato Presidente Solinas, mentre è al contrario la situazione nel campo del Centrosinistra con il grande recupero di Zedda che però potrebbe non bastare al termine dello spoglio, in diretta per tutto il giorno con aggiornamenti anche qui sul nostro portale.

SPOGLIO REGIONALI SARDEGNA: M5S IL VERO SCONFITTO

«Due sono i dati di queste regionali in Sardegna: il crollo disastroso dei 5 Stelle e un certo rallentamento dell’effetto Salvini – spiega Francesco Giro, senatore di Forza Italia -. Non si conosce ancora il risultato elettorale e c’è già la tentazione di lasciare ‘solo’ Solinas. Ora alle europee può accadere davvero di tutto. Chi nel voto di maggio pronosticava una marcia trionfale dei giallo-verdi credo che abbia, da oggi, più di un motivo per dubitare». I grillini e Di Maio rischiano di prendere una nuova batosta dopo le Elezioni in Abruzzo, mentre per la Lega il dato è tutto da attendere per capire quanto il “traino Salvini” sia servito per vincere le Elezioni Regionali e guadagnare la poltrona del Governatore con Christian Solinas. Secondo Enrico Letta, ex premier Pd (che ieri ha polemizzato con il silenzio elettorale “rotto” dal Ministro Salvini), un dato su tutti è da considerare: «Quello che mi colpisce è l’estrema volatilità del voto. C’è chi prende il 40% a marzo e dopo pochi mesi perde tutto. Vedo che la Lega prende piede, quindi il M5S deve interrogarsi sulla sua strategia. Fin qui poi vedo un’ottima performance del centrosinistra».



