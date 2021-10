Eletti Grosseto 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: nomi preferenze consiglieri

Nessuna sorpresa a Grosseto, Centrodestra vincente al primo turno. I risultati delle elezioni nel comune toscano hanno sorriso alla coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha ottenuto il 56,20% per un totale di 21.235 voti. Ottima la performance di Fratelli d’Italia (18,62%) e della lista Vivarelli Colonna sindaco (17,24%).

Centrosinistra sconfitto senza mai toccare palla. Il candidato della coalizione giallorossa, Leonardo Culicchi, ha raccolto il 31,09% per un totale di 11.748 voti. Il Partito Democratico si è confermato prima lista del comune con il 19,16%, mentre il Movimento 5 Stelle ha floppato clamorosamente: 5,22%. Tra gli altri candidati, segnaliamo i risultati di Valerio Pizzuti (5,49%) e Emanuele Perugini (2,42%). Sotto il 2 per cento gli altri aspiranti sindaci: Marcello Campomori (1,59%), Carlo Vivarelli (1,47%), Matteo Di Fiore (0,93%) e Dario Bibbiani (0,82%).

ELETTI GROSSETO 2021, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Sette eletti in Consiglio comunale per Fratelli d’Italia: Fabrizio Rossi, Bruno Ceccherini, Simona Petrucci, Erika Vanelli, Andrea Guidoni, Simonetta Baccetti, Paolo Serra. Sei seggi alla lista Vivarelli Colonna sindaco: Riccardo Ginanneschi, Fausto Turbanti, Viola Lamioni, Angelo Pettrone, Francesca Ciucchi, Angelas Minacci. La Lega ha eletto cinque consiglieri: Riccardo Megale, Giacomo Cerboni, Cosimo Claudio Pacella, Alessandro Bragaglia, Ludovico Baldi. Infine, due seggi a Forza Italia: Luca Agresti e Amedeo Gabbrielli. Passando al Centrosinistra, il Partito Democratico ha ottenuto sette seggi: Leonardo Culicchi (candidato sindaco), Davide Bartolini, Ciro Cirillo, Manuele Bartalucci, Stefano Rosini, Rita Bernardini, Cecilia Buggiani. Infine, due consiglieri per la lista Grosseto Città Aperta (Carlo De Martis e Marilena Del Santo) e un consigliere per il Movimento 5 Stelle (Giacomo Gori). Clicca qui per le preferenze.

