Eletti Lanciano 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Paolini sindaco

Designato il nuovo sindaco ed i consiglieri eletti a Lanciano: il ballottaggio delle elezioni comunali nel comune abruzzese ha visto prevalere il Centrodestra. Il candidato sindaco Filippo Paolini ha avuto la meglio con il 51,22% di consensi. Niente da fare per il Centrosinistra con il candidato Leo Marongiu, fermo al 48,78%.

Per quanto riguarda il nuovo Consiglio comunale, sono stati designati i 24 consiglieri eletti a Lanciano: come previsto dalla legge elettorale, 15 scranni spettano alla maggioranza di Centrodestra, mentre i restanti 9 vanno all’opposizione. Entrando nel dettaglio, partiamo dalla maggioranza: 4 seggi alla Lega, 3 seggi a Fratelli d’Italia, 2 seggi ad Alleanza con Paolini, 2 seggi a Libertazione Libertà in azione, 2 seggi a Forza Italia-Udc-Autonomi e Partite Iva, 1 seggio a Lanciano che verrà, 1 seggio a Nuova Lanciano. Oltre ai candidati sindaci sconfitti Leo Marongiu e Sergio Furia, l’opposizione sarà così composta: 2 seggi al Pd, 1 seggio a Progetto Lanciano, 1 seggio a Lanciano x tutti, 1 seggio a Lanciano in comune e 1 seggio a Uniti x Lanciano.

ELETTI LANCIANO: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti a Lanciano, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

LEGA: Danilo Ranieri, Cinzia Amoroso, Paola Memmo

LANCIANO CHE VERRÀ: Graziella Di Campli

NUOVA LANCIANO: Donato Torosantucci

ALLEANZA CON PAOLINI: Angelo Palmieri, Fernando De Rentiis, Luciano Bisbano

FRATELLI D’ITALIA: Paolo Bomba, Gemma Sciarretta, Gabriele Di Bucchianico

LIBERTÀ IN AZIONE: Tonia Paolucci, Riccardo Di Nola

FORZA ITALIA-UDC-AUTONOMIE PARTITE IVA: Maria Ida Troilo, Eugenio Caporrella

OPPOSIZIONE

PARTITO DEMOCRATICO: Leo Marongiu, Marusca Miscia

PROGETTO LANCIANO: Giacinto Verna, Carlo Orecchioni

LANCIANO X TUTTI: Rita Aruffo

LANCIANO IN COMUNE: Dora Bendotti

UNITI X LANCIANO: Piero Cotellessa

LANCIANO VALE: Davide Caporela

MOVIMENTO 5 STELLE: Sergio Furia

