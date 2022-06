Eletti L’Aquila 2022 seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE L’AQUILA: RISULTATI ELEZIONI 2022

Chi sono gli eletti al termine delle elezioni L’Aquila? Pierluigi Biondi è stato riconfermato sindaco eletto a L’Aquila. Dopo la vittoria del 2017, il candidato di Centrodestra ha superato la soglia del 50% più 1, raccogliendo in totale il 54,39% di preferenze con il supporto di 6 liste. Le liste hanno totalizzato 20.898 voti, pari al 58,61% delle preferenze. A Centrosinistra male il Pd, fermo all’8,63%, mentre Stefania Pezzopane ottiene il 20,62% delle preferenze. Americo Di Benedetto supera di circa 7 punti percentuali i voti delle sue liste, mentre si ferma all’1,22% la candidata Simona Volpe. Sono inoltre disponibili le preferenze, che consentono di fare le proiezioni del Consiglio comunale, fermo restando che dovrà ancora essere tutto validato dalla Prefettura, che già nelle prossime settimane valuterà ricorsi, ritiri e così via, per rendere poi ufficiale la composizione del consesso.

Eletti Pistoia 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

Grazie al 54,39% di Biondi, il Centrodestra ottiene 20 seggi: i restanti 10 vanno all’opposizione. Sono così ripartiti i 20 seggi a sostegno di Biondi sindaco: 7 seggi Fratelli d’Italia, 4 Lega Salvini Abruzzo, 3 L’Aquila Futura, 2 Forza Italia, 2 Civici e Indipendenti-Noi con l’Italia-PRI-Progetta-Unione di Centro e 2 L’Aquila al centro. I 10 posti per i consiglieri di minoranza saranno invece così ripartiti: 3 Pd, 2 L’Aquila Coraggiosa, 2 Il passo possibile, 1 L’Aquila Nuova, 1 L’Aquila e Frazioni, 1 Azione con Calenda-+Europa.

Eletti Taranto 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

Risultati spoglio L’Aquila – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI L’AQUILA 2022: I POSSIBILI NOMI

In attesa dell’ufficialità di tutti i nuovi eletti nel nuovo Consiglio comunale a L’Aquila dopo le elezioni, è tempo di andare a valutare quali candidati consiglieri abbiano le maggiori possibilità di essere eletti tra maggioranza e opposizione. Qui di seguito i possibili nuovi consiglieri eletti (i più votati delle rispettive liste), in attesa della “bollinatura”, che si paleserà solo nelle prossime settimane:

Risultati elezioni Catanzaro 2022/ Ballottaggio Donato-Fiorita: M5s sotto il 3%

Maggioranza con Biondi sindaco

Fratelli d’Italia: Raffaele Daniele, Vito Colonna, Livio Vittorini, Katia Persichetti, Ersilia Lancia, Silvia D’Angelo, Leonardo Scimia.

Lega: Laura Cucchiarella, Fabrizio Taranta, Francesco De Santis e Daniele Ferella.

L’Aquila Futura: Roberto Santangelo, Laura Cococcetta e Guglielmo Santella.

Forza Italia: Roberto Tinari e Maria Luisa Ianni.

Civici e Indipendenti: Luigi Faccia e Fabio Frullo.

L’Aquila al centro: Daniele D’Angelo e Stefano Flamini.



Opposizione

PD: Stefano Palumbo, Stefano Albano ed Eva Fascetti.

L’Aquila Coraggiosa: Simona Giannangeli e Lorenzo Rotellini.

Il passo possibile: Emanuela Iorio e Alessandro Tomassoni.

L’Aquila Nuova: Paolo Romano.

L’Aquila e Frazioni: Massimo Scimia.

Azione con Calenda – + Europa: Enrico Verini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA