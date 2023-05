Eletti Lega Trapani voti preferenze elezioni comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

CONSIGLIERI ELETTI LEGA A TRAPANI: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Nel particolare laboratorio politico che sono state le Elezioni Comunali 2023 a Trapani, trionfa il sindaco uscente Giacomo Tranchida sostenuto da liste civiche, Pd ed alcuni esponenti della Lega racchiusi in “Trapani Tua”. Dei 24 consiglieri eletti sono ben 4 in quota Lega-Trapani Tua, la lista più votata della coalizione vincitrice con l’8,72% delle preferenze raccolte (2.192 voti). Di contro, il candidato sindaco del Centrodestra (eccetto la Lega) Maurizio Miceli è stato sconfitto nonostante un ottimo 37,23% ottenuto nei risultati delle Amministrative conclusesi ieri (9.968 preferenze totali).

Tranchida ottiene il 42,45% complessivo nei risultati delle Elezioni Comunali 203, superando così di poco il quorum fissato per la vittoria al primo turno: bastano così le 11.364 preferenze, battendo il Centrodestra di Miceli e il candidato M5s-De Luca Francesco Brillante al 13,63% (3648 preferenze). I risultati definitivi delle Elezioni Comunali 2023 a Trapani vedono dunque il sindaco uscente Tranchida imporsi, seppur con fatica, con 16 seggi conquistati di cui 4 consiglieri con Trapani Tua (Lega), 2 I Democratici (Pd), 2 Tranchida sindaco per Trapani, Uniti per Trapani 2, Trapani al Centro 2; 8 vanno alle opposizioni, ovvero 2 Popolari e Autonomisti, 3 Amo Trapani e 2 FdI (più il candidato sconfitto Miceli). Di seguito i nomi ufficiosi dei 4 consiglieri eletti con Lega-Trapani Tua a Trapani (in attesa di eventuali rinunce o sostituzioni) in virtù delle preferenze raggiunte al primo turno Elezioni Comunali 2023:

Annalisa Bianco

Giusy Poma

Giovanni Carpinteri

Alberto Mazzeo

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA – TRAPANI TUA ALLE ELEZIONI COMUNALI TRAPANI 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Trapani 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo la Lega, anche se in realtà c’è una precisazione doverosa da fare: il Carroccio non presenterà il simbolo, ma i suoi esponenti che fanno riferimento all’assessore regionale Mimmo Turano correranno con la lista Trapani tua. Ma non è tutto: la lista sosterrà la candidatura del sindaco uscente di centrosinistra Giacomo Tranchida.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Trapani Tua: ACCARDO BALDASSARE detto “Baldo”, ASTA SALVATORE, BIANCO ANNA LISA, BONGIOVANNI FABIO, BONO ANTONIO, BRASCHI SALVATORE detto “Toto”, CARDELLA ANDREA ANGELO, CARPINTERI GIOVANNI, D’ANGELO LOREDANA detta “Lory” detta “Lori”, GABRIELE DAVIDE, GALFANO PATRIZIA, GENCO ANTONINO detto “Nino”, GENOVESE FRANCESCA, GIACALONE MARIA LUISA detta “Mari”, GIACALONE VALENTINA detta “Vale”, GRAMMATICO MARIA ANTONIETTA, MAZZEO ALBERTO, OTTOVEGGIO GIUSEPPA detta “Giusi”, POMA GIUSY ILENIA detta “Giusi” detta “Ylenia”, RICEVUTO BEATRICE, SALA LUISA detta “Fabrizia”, SANTEODORO GIROLAMO detto “Jimmy” detto “Gimmi” HANAU, SARDINA DANIELA, SVEGLIA NICOLA.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA – TRAPANI TUA NELLE COMUNALI TRAPANI 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Trapani nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, la Lega – in questo caso con la lista Trapani tua – punta a migliorare sensibilmente le percentuali di cinque anni fa. Il Carroccio si presentò in solitaria con il candidato Bartolomeo Giglio, arrivato quarto su cinque partecipanti con il 2,13 per cento. Ancora più disastroso il risultato della lista Noi con Salvini – Lega, ferma all’1,79 per cento per un totale di 581 voti. Come facile immaginare, nessun candidato della Lega è entrato a fare parte del Consiglio comunale.

