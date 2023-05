Elezioni Comunali 2023 Sicilia/ Diretta risultati: Catania, Siracusa, Trapani, Ragusa (29 maggio 2023)

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023, I COMUNI DELLA SICILIA

Ultime ore disponibili per partecipare al voto delle Elezioni Comunali 2023 in Sicilia: c’è tempo fino alle ore 15, con i primi risultati, i dati dell’affluenza finale e lo spoglio in diretta nel pomeriggio di oggi. Sono in tutto 128 i Comuni che già ieri hanno aperto le urne per il primo turno delle Elezioni Amministrative siciliane: i 4 capoluoghi di provincia – Catania, Ragusa, Siracusa, Trapani -, gli altri 11 Comuni sopra i 15mila abitanti (“superiori”) e i rimanenti 113 comuni sotto i 15mila abitanti (“inferiori”).

Le Elezioni Comunali Sicilia 2023 se non dovessero “chiudersi” tutte in questo primo turno vedono già fissato la data del ballottaggio per tutti quei Comuni “superiori” che non dovessero superare il quorum nei risultati di oggi: si vota per l’eventuale secondo turno domenica 11 giugno e lunedì 12 giugno 2023. Si attendono intanto i risultati di questo primo turno per capire se saranno eletti già i sindaci in questa tornata: preferenze per il Consiglio Comunale vengono invece già raccolte nel voto odierno e rappresentano, a seconda di quale coalizione risulterà vincente, la base per i consiglieri eletti in Comune nei prossimi 5 anni.

SICILIA, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: DIRETTA E CANDIDATI

Iniziamo la rassegna di brevi analisi pre-risultati di queste Elezioni Comunali 2023 con le principali città al voto in Sicilia chiamate a rinnovare sindaco e Consiglio Comunale. Centro più importante ovviamente Catania dove la sfida Tarantino-Caserta ha monopolizzato la campagna elettorale: occhi puntati anche a Trapani dove non ci sarà la lista del Pd e a Ragusa dove si ripresenta il sindaco uscente, ex sportivo, Cassì senza però l’appoggio del Centrodestra avvenuto cinque anni fa.

Sicilia, risultati Elezioni Comunali Amministrative Catania 2023

Nella città dove è reggente al momento il commissario straordinario Piero Mattei l’attesa è tutta per la sfida tra Centrodestra e Centrosinistra: in tutto 7 candidati sindaci per le Elezioni Comunali Catania 2023, con Maurizio Caserta appoggiato da Pd, M5s, Verdi-Sinistra, Lista per Catania, Con Bianco per Catania, È l’ora del Popolo, pronto a sfidare Enrico Tarantino (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Tarantino sindaco, Prima l’Italia, Noi con la Sicilia, Grande Catania, Democrazia cristiana). In corsa per Palazzo degli Elefanti anche Vincenzo Drago (Socialismo democratico Psdi), Giuseppe Libera (Movimento popolare catanese), Gabriele Savoca (Sud chiama Nord e De Luca per Catania), Giuseppe Giuffrida (Catania risorse) e Lanfranco Zappalà (Lanfranco Zappalà). Qui tutti i candidati consiglieri alle Comunali di Catania

Sicilia, risultati Elezioni Comunali Amministrative Siracusa 2023

Ancora più “affollata” la partita delle Amministrative per il comune di Siracusa: i candidati sindaco che attendono i risultati delle Elezioni Comunali 2023 sono ben 8. Punta al secondo mandato consecutivo il candidato civico Francesco Italia, sostenuto da Francesco Italia Sindaco, Oltre Movimento per la RigenerAzione, Noi per la Città e Siracusa più verde. Il Centrodestra punta invece su Ferdinando Messina, con le liste Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia- Siracusa Protagonista con Vinciullo, Insieme, Democrazia Cristiana, Laboratorio Civico e Movimento Popolare Autonomista. Il Centrosinistra scende in campo a Siracusa con Renata Giunta, appoggiata da Pd, M5S, Renata Giunta Sindaca e Lealtà e Condivisione con Verdi e Sinistra. Gli altri candidati sindaco sono invece: Giancarlo Garozzo (Fuori Sistema, Grande Siracusa e SiAmo Siracusa), Michele Mangiafico (Movimento Civico 4), Edy Bandiera (Udc, Salviamo Siracusa e Lista con Edy Sindaco), Roberto Trigilio (Sud chiama Nord De Luca e Trigilio Sindaco Sicilia Vera) e Abdelaaziz Mouddih, detto ‘Aziz’, appoggiato da Vespri Siciliani. Qui tutti i candidati consiglieri alle Comunali di Siracusa

Sicilia, risultati Elezioni Comunali Amministrative Trapani 2023

Più “semplice” la sfida delle Elezioni Comunali 2023 a Trapani: qui il sindaco uscente Giacomo Tranchida punta alla rielezione con 10 liste a sostegno in area Centrosinistra: il Pd non si presenta, o meglio è presente con la lista “I Democratici”. Il Centrodestra punta invece su Maurizio Miceli (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Miceli Sindaco, Amo Trapani e Popolari e autonomisti): M5s si separa dai dem e punta su Francesco Brillante (appoggiato anche da Rinnova Trapani, Trapani con Brillante – Sicilia Vera e Sud chiama Nord); quarto e ultimo candidato sindaco a Trapani è Anna Garuccio, candidata civica insieme a La mia Trapani. Qui tutti i candidati consiglieri alle Comunali di Trapani

Sicilia, risultati Elezioni Comunali Amministrative Ragusa 2023

Sfida a quattro anche a Ragusa dove si ripresenta per le Elezioni Comunali 2023 il sindaco uscente Giuseppe Cassì, dopo la lite con il Centrodestra locale: l’ex sportivo viene sostenuto dalle liste civiche Peppe CasSÌndaco, De Luca per Cassì, Ragusa Terra Madre, Ragusa Futura e Ragusa Prossima. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Ragusa in Movimento e Insieme invece puntano su Giovanni Cultrera: diviso anche il Centrosinistra visto che il Pd si presenta con Riccardo Schininà (assieme a Generazione Demos, +Ragusa, Patto per Ragusa e Territorio) mentre il M5s sostiene Sergio Firrincieli, con il supporto della lista Siamo Comunità. Qui tutti i candidati consiglieri alle Comunali di Ragusa

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023 IN SICILIA

Tenendo conto che queste 128 sfide nelle elezioni Comunali in Sicilia si accompagnano – sempre tra ieri e oggi – alle elezioni comunali Amministrative in Sardegna (39 comuni) e ai ballottaggi delle elezioni Comunali nelle Regioni a statuto ordinario (42 Comuni tra cui 7 capoluoghi di provincia), occorre carpire ora le ultime informazioni utili per come si vota alle Elezioni Comunali 2023, quando mancano ancora poche ore per i risultati delle Amministrative. Oltre a ricordarsi documento di identità e tessera elettorale validi, la “divisione” del sistema elettorale pone modalità e regole su come si vota alle Elezioni Comunali diverse a seconda se il Comune abbia più o meno di 15mila abitanti.

Come si vota nei Comuni sopra i 15mila abitanti

I Comuni “superiori” hanno sistema elettorale maggioritario: quorum al 50% più dei voti, chi lo supera vince al primo turno e conquista piena maggioranza in Consiglio Comunale. Se ci si ferma al di sotto di questa soglia si deve andare al ballottaggio, a cui partecipano solamente i due candidati che hanno preso più voti degli altri: al secondo turno cambia la legge elettorale in quanto basta la maggioranza semplice per essere eletti. Per i 4 capoluoghi – Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani – e per gli altri 11 Comuni “superiori” sono 5 le modalità ammesse: 1- voto solo per candidato sindaco; 2- voto per lista collegata al candidato sindaco (voto va sia a lista che al candidato); 3- voto per sindaco e lista a lui non collegata (voto disgiunto ammesso); 4- voto per sindaco e lista a lui collegata; 5- per uno o due candidati consiglieri esprimendo preferenze negli appositi spazi. La scheda elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale sarà di colore azzurro, con possibilità di esprimere fino a 2 preferenze (ma di genere opposto, pena l’annullamento della seconda preferenza). Per i seggi del Consiglio Comunale vale la seguente regola: il 60% dei posti disponibili vengono attribuiti alle liste che appoggiano il candidato vincitore; il 40% dei seggi va alle altre liste, in maniera proporzionale al numero di voti.

Come si vota nei Comuni sotto i 15mila abitanti

Sono in tutto 113 i Comuni “inferiori” al voto per le Elezioni Comunali in Sicilia: qui valgono regole diverse, sebbene sempre con sistema maggioritario. Non è previsto il ballottaggio nei Comuni più piccoli, ergo diventa sindaco chi riceve preferenze anche una sola in più dell’avversario: si va al secondo turno solo se due candidati ottengono esattamente lo stesso numero di voti. Non è previsto il voto disgiunto mentre il nuovo Consiglio Comunale si compone così: due terzi dei seggi disponibili vanno alla lista del vincitore, un terzo si spartisce in maniera proporzionale tra le altre liste.











