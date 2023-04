ELETTI LEGA, VOTI PREFERENZE ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA/ Nomi consiglieri e seggi

ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA: I RISULTATI DEL M5S

Quando le sezioni scrutinate delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia sono 1355 su 1360, Massimiliano Fedriga è al 64,24%. Segue Massimo Moretuzzo con il 28,38%. A sostegno del candidato di centrodestra c’è anche la Lega, primo partito con 74652 voti, pari al 19,02% delle preferenze. A Trieste, con 276 sezioni scrutinate su 276, la Lega è il terzo partito con il 13,22%. Il consigliere più votato è Giuseppe Ghersinich con 584 voti. A Gorizia, con 153 sezioni scrutinate su 153, la Lega è seconda con il 15,93%: il più votato è Antonio Calligaris con 942 voti. A Udine, con 488 sezioni su 491, è prima la Lega con il 21,27%: Mauro Bordin è il più votato con 2086 voti, seguito da Barbara Zilli con 1484 voti. Anche a Tolmezzo è prima la Lega con il 28,59% dei voti con 2864 per Barbara Zilli. A Pordenone terza la Lega con il 18,18% delle preferenze: Stefano Zannier è primo con 1925 voti.

VOTI LISTA LEGA ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

In attesa della proclamazione sugli eletti Lega in Friuli Venezia Giulia, si può certamente definire ottimo l’exploit del Presidente rieletto Massimiliano Fedriga nei risultati delle Elezioni Regionali 2023: la crescita netta rispetto alle Politiche (quando la Lega superò di poco il 10%), il testa a testa con Fratelli d’Italia per la palma di partito più votato in Regione e soprattutto il combinato disposto della lista Carroccio con la Lista Fedriga che assieme supereranno nei risultati ampiamente il 30% complessivo. Al momento infatti quando mancano circa 400 sezioni da scrutinare sulle 1360 totali, la Lega ottiene il 18,23% delle preferenze in tutta la Regione: insomma, un grande risultato per un partito in netta ripresa anche in Friuli dopo i risultati delle Politiche del 25 settembre 2022.

Mentre attendiamo dati più complessivi che daranno l’esatta contezza di seggi e consiglieri eletti, ecco un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri nelle singole 5 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia: a Trieste (239 sezioni su 276) i più votati nelle preferenze della Lega sono Giuseppe Ghersinich con 56 voti, Danilo Slokar 55, Giorgio De Santis 38, Cristina Maria Birolla 29. A Gorizia invece le preferenze vedono svettare nel Carroccio Antonio Calligaris con 435 voti, davanti a Sebastiano Callari con 178 e Fabio Verzegnassi con 174; a Udine le preferenze delle Regionali Friuli Venezia Giulia invece premiano Mauro Bordin con 498 voti, Barbara Zilli 382, Maddalena Spagnolo 312; da ultimo, a Tolmezzo la Lega con Fedriga raccoglie 826 voti ancora a Zilli, 276 Luca Boschetti e 275 Manuele Ferrari, mentre a Pordenone i più votati per la Lega sono stati al momento Stefano Zannier 733, Lucia Buna 371, Mauro Tavella 225.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LEGA ALLE ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023

In attesa dei risultati definitivi con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la lista Lega FVG con Matteo Salvini a sostegno del candidato Presidente, nonché Governatore uscente, Massimiliano Fedriga. A 5 anni dal trionfo nelle Elezioni dell’aprile 2018, il Centrodestra si ripropone compatto anche a queste Regionali con però la differenza maturata nel tempo di una leadership interna alla coalizione ora appannaggio di Fratelli d’Italia e non più della Lega.

Sono in tutto 47 i candidati della Lega per le Regionali 2023 del Friuli con Fedriga che ha messo a punto un “mix” tra esperti protagonisti del territorio e anche volti nuovi dalle 5 circoscrizioni provinciali: 12 i candidati a Pordenone con capolista l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier; 18 i candidati a Udine, con capolista il capogruppo della Lega in consiglio regionale Mauro Bordin; 9 i candidati a Trieste, con capolista consigliere regionale Danilo Slokar; 5 i candidati consiglieri a Gorizia, con capolista il consigliere regionale Antonio Calligaris; 3 per Tolmezzo, con capolista l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli. Ecco invece qui di seguito la lista dei candidati alle Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2023 in quota Lega, suddivisi per le circoscrizioni provinciali:

– Lega Trieste: Danilo Slokar, Valentina Bianco, Giuseppe Ghersinich (detto Pino), Cristina Maria Birolla, Giorgio De Sanctis, Emmanuela Quinz, Andrea Pellarini, Michele Claudio, Fabio Perini Giovannelli.

– Lega Gorizia: Antonio Calligaris, Franca Chiarcos, Sebastiano Callari, Olesya Tarasykova, Fabio Verzegnassi.

– Lega Udine: Mauro Bordin, Barbara Zilli, Alberto Mudai, Maddalena Spagnolo, Elia Miani, Roberta Moro, Eros Cisilino, Dorotea Marisol Calligaro, Mario Pittoni, Giulia Ferramosca Agostinelli, Zorro Grattoni, Lorenza Ioan, Alberto Guerra, Ivana Di Betta, Fabrizio Bernetti, Elisabetta Sicuro, Alda Gerussi.

– Lega Tolmezzo: Barbara Zilli, Luca Boschetti, Manuele Ferrari.

– Lega Pordenone: Stefano Zannier, Lucia Buna, Stefano Turchet, Karen Dorigo, Alfonso Sing, Anila Fortuzi, Ilario De Marco Zompit, Nicoletta Melloni, Ardian Dushku, Placido Fundaro, Francesco Zoldan, Mauro Tavella.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018

Per quanto riguarda i risultati delle Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia del 2018, che consegnarono la guida della regione a Massimiliano Fedriga, il successo del Centrodestra cinque anni fa fu completo: il 57,1% delle preferenze premiarono il Governatore oggi candidato al secondo mandato consecutivo, sbaragliando la concorrenza del Pd-Centrosinistra di Sergio Bolzonello (26,8%) e il M5s di Alessandro Fraleoni Morgera, all’11,7%. Questi risultati consentirono alla Lega di ottenere in Friuli grazie ai 307mila voti conquistati ben 17 seggi in Consiglio Regionale.

Ecco dunque in 17 consiglieri regionali eletti nelle Regionali Friuli Venezia Giulia 2018 (+ 1 seggio spettante al Presidente Massimiliano Fedriga): Pier Paolo Roberti, Giuseppe Ghersinich, Danilo Slokar (Trieste); Antonio Calligaris, Diego Bernardis (Gorizia); Mauro Bordin, Leonardo Barberio, Barbara Zilli (Eletta anche nella circoscrizione di Tolmezzo: in sostituzione il primo dei non eletti, Lorenzo Tosolini), Elia Miani, Alberto Mudai, Maddalena Spagnolo (Udine); Stefano Massolini, Barbara Zilli (Tolmezzo); Stefano Zannier, Simone Polesello, Ivo Moras, Stefano Turchet (Pordenone).











