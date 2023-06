Eletti Lega, voti preferenze Elezioni Regionali Molise 2023/ Nomi consiglieri e seggi

Le elezioni regionali Molise 2023 sono state vinte dal candidato del centrodestra Roberti, che si è imposto con oltre il 60 per cento delle preferenze sul rivale di centrosinistra Gravina e sull’indipendente Izzo. In attesa di arrivare alla fine dello scrutinio – mancano al momento due sezioni – è arrivato il momento di andare a conoscere la composizione del Consiglio regionale, in cui la Lega interpreterà un ruolo minore rispetto alle tornate elettorali degli anni scorse.

La maggioranza a sostegno di Roberti avrà a disposizione 13 dei 20 seggi totali del Consiglio regionale del Molise. La Lega di Matteo Salvini porterà un solo eletto per i prossimi cinque anni. Ecco il nome provvisorio in attesa dell’ufficialità:

Guido Massimo Sabusco

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LEGA ALLE ELEZIONI MOLISE 2023

A brevissimo usciranno i risultati definitivi, con i nomi degli eletti e le preferenze, per le Elezioni Regionali del Molise 2023. Mentre attendiamo di conoscere questi importanti esiti, che potrebbero cambiare radicalmente la geografia politica molisana, recuperiamo l’elenco completo dei nomi messi in campo per i consiglieri regionali da parte della Lega Molise con Matteo Salvini. Ancora una volta il Centrodestra si presenta ad un’elezione compatto, con un candidato unico che dovrà sfidare il candidato del Centrosinistra e l’outsider Izzo.

La Lega, per le Elezioni Regionali del Molise 2023 sostiene il candidato di Forza Italia Francesco Roberti, in coalizione con FI, Fratelli d’Italia, Unione Democrazia Cristiana, Popolari per l’Italia, Il Molise che vogliamo e Roberti presidente per il Molise (Noi Moderati). I primi sondaggi danno il candidato del Centrodestra come favorito, e ciò potrebbe significare che si riconfermerà la vittoria della coalizione già registrata in occasione delle Elezioni Regionali del 2018, quando ottennero complessivamente il 43,69% delle preferenze. Per conto della Lega nelle Elezioni Regionali del Molise 2023 sono stati proposti 20 nomi sul totale dei 140 proposti dalla coalizione di Centrodestra.

Ecco l’elenco dei candidati per la Lega alle Elezioni Regionali Molise 2023:

Colaci Rita Lisia

Corallo Pasquale

Di Iorio Antonello

Di Pilla Federica

Di Rocco Martino

Farinacci Maria

Fraraccio Bruno

Izzi Bambina

Martinelli Tiziana

Mastrangelo Giovanni

Paolozzi Loredana

Perrella Nicolino

Petroni Luigi Antonio

Rocchia Nicola Sebastiano Pio

Rossi Arnaldo

Sabatino Romeo

Sabusco Guido Massimo

Scarano Vincenzo

Tramontano Lucia

Valente Ilenia

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE REGIONALI MOLISE 2018

Come già anticipato, la vittoria delle Elezioni Regionali del Molise 2023, per ora, sembra attendere nuovamente la coalizione di Centrodestra, che già in occasione delle elezioni del 2018 segnò un’ottima vittoria. Complessivamente, il candidato della coalizione, Donato Toma, ottenne il 43,69% delle preferenze, superando il candidato del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco (che ottenne il 38,70% delle preferenze) e quello del Centrosinistra, Carlo Veneziale che registrò il 17,19% delle preferenze. Escluso, invece, il candidato di Casapound Italia che ottenne appena lo 0,42% dei voti.

Complessivamente, la Coalizione di Centrodestra in occasione delle Elezioni Regionali Molise 2018 ottenne 12 seggi per i consiglieri regionali, mentre 6 furono assegnati ai 5 Stelle e 2 alla coalizione di Centrosinistra. I 12 consiglieri eletti nel 2018 erano: (Forza Italia) Nicola Cavaliere, Armandino D’Egidio, Roberto Di Baggio; (Orgoglio Molise) Vincenzo Cotugno, Gianluca Cefaratti; (Lega) Aida Romagnuolo, Filomena Calenda; (Popolari per l’Italia) Vincenzo Niro, Andrea Di Lucente; (UDC) Salvatore Micone; (Iorio per il Molise) Angelo Michele Iorio e (Fratelli d’Italia) Quintino Pallante.

