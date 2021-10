Eletti Lentini 2021, preferenze seggi/ Risultati voto: ballottaggio Bosco-Lo Faro

LENTINI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI: IL BALLOTTAGGIO

Si va al ballottaggio nel Comune di Lentini (Siracusa) dopo che lo spoglio del primo turno delle Elezioni Comunali 2021 è giunto al termine: domenica 24 e lunedì 25 ottobre si scontreranno il candidato sindaco civico Saverio Bosco e quello giallorosso Rosario Lo Faro, sostenuto dalla sinistra fino al Movimento 5 stelle.

Con 3.540 voti Bosco (sostenuto da Ora, Viva Lentini, Liberi e Boscosindaco.It) ottiene il secondo turno, risultando davanti al candidato di Lentini Operosa, Patto Civico per Lentini – Lo Faro Sindaco, Movimento 5 Stelle e Lentinesi Insieme: restano fuori Stefano Battiato con 1.763 voti sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e due liste, ma anche Francesca Reale, Maria Adagio e Laura Vacirca.

PREFERENZE LENTINI: POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

In attesa di capire gli effettivi consiglieri eletti nel Comune siciliano, disponibili solo dopo i risultati del ballottaggio Bosco-Lo Faro, ecco qui sotto i dati sulle preferenze verso i possibili seggi del prossimo Consiglio Comunale. A spoglio concluso delle Elezioni in Sicilia, questi i possibili schieramenti in vista da dopo il ballottaggio.

Ipotesi Bosco Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Lentini (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato – al momento in vantaggio – Saverio Bosco:

Ora 1.446 voti: più votato Alessandro Vinci.

1.446 voti: più votato Alessandro Vinci. Viva Lentini 1.311 voti: Giuseppe Vasta

1.311 voti: Giuseppe Vasta Liberi 506 voti: Carlo Vasile

506 voti: Carlo Vasile Boscosindaco.it 22 voti: Filadelfo Bosco

Ipotesi Lo Faro Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Lentini (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato Rosario Lo Faro:

Lentini Operosa 815 voti: più votato Cirino Greco

815 voti: più votato Cirino Greco Patto civico per Lentini 739 voti: Maria Culici, Salvatore Ippolito

739 voti: Maria Culici, Salvatore Ippolito Movimento 5 stelle 553 voti: Maria Cunsolo

553 voti: Maria Cunsolo Lentinesi Insieme 12 voti: Gaetano Sinone, Pasqua Furnò

