Eletti Lentini 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze: Bosco vs Lo Faro

ELEZIONI LENTINI: RISULTATI BALLOTTAGGIO E PREFERENZE AL PRIMO TURNO

Tra gli 8 Comuni al voto per il ballottaggio delle Elezioni Comunali in Sicilia, i risultati e gli eletti di Lentini (Siracusa) sono molto attesi per la sfida tra civico e Centrosinistra, con in particolare il candidato sindaco Saverio Bosco contro l’altro candidato Rosario Lo Faro.

I risultati al primo turno delle Amministrative a Lentini sancirono il vantaggio con il 34,7% per Bosco, sostenuto da “Ora – Bosco Sindaco”, “Viva Lentini – Boscosindaco.It”, “Liberi – Bosco Sindaco”, “2026 Boscosindaco.It”. Lo sfidante è Lo Faro, sostenuto da Movimento 5 stelle, “Lentini Operosa”, “Patto Civico per Lentini – lo Faro Sindaco”, “Lentinesi Insieme”. Il candidato di Centrosinistra ha ottenuto 2.421 voti e il 23,7%. Escluso dal ballottaggio invece Stefano Battiato, il candidato sostenuto da FI e FdI con il 17,3%.

POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE A LENTINI: NOMI ELETTI

In attesa dei risultati completi alla fine dello spoglio del ballottaggio, ecco di seguito la possibile composizione dei seggi eletti al prossimo Consiglio Comunale di Lentini: i nomi degli eletti saranno definitivi una volta che saranno incrociati i voti di preferenza al primo turno con la coalizione vincente che risulterà dallo spoglio del ballottaggio.

Questa la possibile composizione della maggioranza a Lentini qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato – al momento in vantaggio – Saverio Bosco:

– Ora 1.446 voti: più votato Alessandro Vinci.

– Viva Lentini 1.311 voti: Giuseppe Vasta

– Liberi 506 voti: Carlo Vasile

– Boscosindaco.it 22 voti: Filadelfo Bosco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Lentini qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato Rosario Lo Faro:

– Lentini Operosa 815 voti: più votato Cirino Greco

– Patto civico per Lentini 739 voti: Maria Culici, Salvatore Ippolito

– Movimento 5 stelle 553 voti: Maria Cunsolo

– Lentinesi Insieme 12 voti: Gaetano Sinone, Pasqua Furnò

