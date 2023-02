Eletti M5s, voti preferenze Elezioni Lazio 2023/ Nomi consiglieri e seggi lista

VOTI LISTA M5s ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

Il M5S, alle Elezioni Regionali Lazio 2023, ha sostenuto la candidata Donatella Bianchi insieme al Polo Progressista di Sinistra e Ecologista, che è stata sconfitta, arrivando dietro sia al candidato del centrodestra Francesco Rocca sia al candidato del centrosinistra Alessio D’Amato. I pentastellati hanno ottenuto l’8,59% delle preferenze. Il tutto, ovviamente, in attesa dei dati definitivi che daranno l’esatto numero di eletti e le preferenze, seppure la maggior parte delle sezioni siano già state scrutinate (5.211 su 5.306). È per questo motivo che è già possibile ipotizzare quelli che saranno i consiglieri eletti nel nuovo Consiglio Regionale utilizzando un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri nelle singole 5 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lazio.

A Roma – con 3.748 sezioni scrutinate su 3.792 totali – ad ottenere il maggior numero di preferenze sono stati la candidata alla presidenza Donatella Bianchi con 2.270 voti e Vincenzo D’Antò con 1.081 voti. A Frosinone a prevalere invece sono Enrica Segneri con 1.325 voti e Loreto Mercelli con 1.177 voti. A Latina vola Paola Villa con 1.970 voti, davanti a Maria Ciolfi con 1.171 voti e Osvaldo Agresti con 1.169 voti. Nella corsa a due di Rieti ha avuto la meglio Paola Cremoncini con 190 voti a fronte dei 140 voti di Stefano Previtera. Anche a Viterbo infine Donatella Bianchi si guadagna il maggior numero di preferenze con 851 voti, seguita da Simona Sassara con 612 voti e da Massimo Erbetti con 562 voti.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI M5S ALLE ELEZIONI LAZIO 2023

Nelle Elezioni Regionali Lazio 2023 segnate all’origine dalla spaccatura fragorosa tra Conte e il Pd, sarà interessante vedere tra qualche ora i risultati definitivi su eletti e preferenze per la lista M5s a sostegno della candidata Presidente Donatella Bianchi. Se la partita per la conquista della Regione Lazio sembra alquanto complicata, se non proprio compromessa, la “gara” in casa 5Stelle è quella di togliere più voti possibili ai rivali-alleati del Partito Democratico in vista della leadership interna al Centrosinistra.

Attendendo l’esatta composizione degli eletti al prossimo Consiglio Regionale in casa M5s, ecco i principali nomi in campo tra i candidati consiglieri a sostegno della giornalista Rai scelta da Giuseppe Conte: al netto di Bianchi capolista in 4 circoscrizioni provinciali su 5 per queste Elezioni Regionali, si segnalano anche i nomi che già ricoprivano incarichi locali negli ultimi 5 anni. Roberta Della Casa, già presidente del IV Municipio di Roma, è candidata così come Giuliano Pacetti consigliere comunale nella capitale la scorsa legislatura: presente in lista anche il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, sfiduciato lo scorso agosto da una parte della sua stessa maggioranza di Centrosinistra. Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri alle Elezioni Regionali Lazio 2023 in quota M5s, suddivisi per le 5 circoscrizioni provinciali:

– M5s Roma: Bianchi Donatella, Della Casa Roberta, Novelli Valerio, Bellisario Monica, Zuccalà Adriano, Lupo Giulia, Bagnato Teresa, Bella Marco, Angelucci Nello, Denicolò Silvana, Petroselli Simona, Calì Adriana, Vittori Cristiana, Colarossi Marco, Pacetti Giuliano, Amato Federico, Pompili Sara, Paoletti Germana, Ciasco Sara, Modica Sonia, D’Antò Vicenzo, Simoneschi Manuela, D’Abbondanza Donatella, Caldironi Carlo, Colella Giancarlo, Manca Valentina, Conte Federico, Villani Massimiliano, Ilaria Alberto, Chiossi Carlo Maria, Narcisi Sante, Proietti Simone.

– M5s Frosinone: Marcelli Loreto, Segneri Enrica, Spaziani Michela, Al Khatib Nader, Andreini Stella, Natale Domenico.

– M5s Latina: Bianchi Donatella, Ciolfi Maria, Agresti Osvaldo, Villa Paola, Furlan Francesco.

– M5s Rieti: Paola Cremoncini, Stefano Previtera.

– M5s Viterbo: Bianchi Donatella, Sassara Simona, Erbetti Massimo, Serafinelli Maurizio.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE REGIONALI LAZIO 2018

In attesa dei dati definitivi per preferenze ed eletti M5s nel prossimo Consiglio Regionale, ecco qui i risultati che invece la lista (oggi di Giuseppe Conte, 5 anni fa guidata da Luigi Di Maio) grillina riuscì ad ottenere nelle Elezioni Regionali Lazio 2018. Osservando i dati dei sondaggi pre-silenzio elettorale, sarà difficile per Donatella Bianchi riuscire a “pareggiare” i risultati che ottenne Roberta Lombardi nelle Regionali di cinque anni fa: al 32,9% del vincente Zingaretti, il M5s con la storica attivista romana prese il 27% con ben 559mila preferenze recuperate.

Questo portò in dote al M5s ben 10 seggi nel Consiglio Regionale del Lazio giunto poi fino ad oggi, anche se va ricordato come in origine della giunta Zingaretti i grillini sedevano all’opposizione salvo poi stringere patto di maggioranza (rotto agli sgoccioli delle Elezioni Regionali 2023). Ecco i 10 consiglieri eletti in quota M5s nelle Elezioni Regionali del Lazio all’ultima tornata: Roberta Lombardi, Valentina Corrado, Davide Barillari, Marco Cacciatore, Francesca De Vito, Valerio Novelli, Devid Porrello (Roma); Silvia Blasi (Viterbo); Gaia Pernarella (Latina); Loreto Marcelli (Frosinone).











