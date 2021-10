Eletti Marino 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Cecchi sindaco

Nuovo sindaco e delineati i consiglieri eletti a Marino: Stefano Cecchi e il Centrodestra trionfano al ballottaggio delle elezioni comunali nel comune in provincia di Roma. Il candidato della coalizione ha confermato il vantaggio annotato al primo turno, chiudendo con il 51,91%. Niente da fare per Carlo Colizza, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e da altre liste civiche: non è andato oltre il 48,09%.

Passiamo adesso ai consiglieri eletti a Marino: la maggioranza di Stefano Cecchi dispone di 15 seggi, gli altri 9 vanno all’opposizione. Partiamo dalla composizione della maggioranza: 6 seggi a Movimento cittadino, 4 seggi alla Lega, 2 seggi a Cittadini di Marino, 1 seggio a Costruiamo il decentramento, 1 seggio a Laboratorio rinascita, 1 seggio a Forza Italia. Oltre ai tre candidati sindaci sconfitti, l’opposizione è così composta: 2 seggi al Movimento 5 Stelle, 1 seggio a Con te Marino, 1 seggio a Partito Democratico-Articolo Uno, 1 seggio a Il centro per Marino, 1 seggio a Fratelli d’Italia.

ELETTI MARINO, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa è la composizione del nuovo Consiglio comunale con tutti i consiglieri eletti a Marino, clicca qui per le preferenze:

MAGGIORANZA

MOVIMENTO CITTADINO: Augusto Manni, Mario Tisei, Pamela Muccini, Lorenzo Romani, Stefania De Simone, Roberta Covizzi

LEGA: Anna Martella, Eugenio Pisani, Paolo Esposito, Francesca Puliti

CITTADINI DI MARINO: Filippo Carbone, Gianfranco Bartoloni

COSTRUIAMO IL DECENTRAMENTO: Paola Testi

LABORATORIO RINASCITA: Fabiola Minucci

FORZA ITALIA: Andrea Crisanti

OPPOSIZIONE

CANDIDATI SINDACI SCONFITTI: Carlo Colizza, Gianfranco Venanzoni, Fabrizio De Santis

MOVIMENTO 5 STELLE: Alessandro Blasetti, Barbara Cerro

CON TE MARINO: Alex Carmesini

PARTITO DEMOCRATICO-ARTICOLO UNO: Franca Silvani

IL CENTRO PER MARINO: Roberto Raparelli

FRATELLI D’ITALIA: Simone Del Mastro

