Eletti Melito di Napoli 2021, seggi Consiglio/ Risultati e nomi con Mottola sindaco

Alle Elezioni comunali Melito di Napoli 2021, i risultati del ballottaggio hanno visto la vittoria del candidato di destra Luciano Mottola, che diventa dunque sindaco con il 51,5% contro il 48,5% di Dominique Pellecchia per il centrosinistra. Lo stacco tra i due è stato di 387 voti. Alle urne si è recato il 45% degli elettori.

Gli eletti 2021 nel nuovo Consiglio comunale di Melito di Napoli in maggioranza sono 15: Rocco Marrone, Irene Lubrano, Giusy D’Angelo, Filomena Verde (lista Melito Più); Vincenzo Bortone e Francesco Amente per Fratelli d’Italia. Poi, Lista Difendiamo Melito: Maddalena Ruberti e Vincenzo Battaglia; Lista Prima Melito: Nino Palumbo e Carmine Sanarico; Lista Terra e Vita: Carmine Iazzetta e Raffaele Mungiguerra; Lista Riformisti: Paolo Chiantese; Lista Spazio ai Giovani: Antonio Donnarumma; Lista Melito in Movimento: Giovanni Ferraro.

ELETTI MELITO DI NAPOLI 2021: I CONSIGLIERI DELL’OPPOSIZIONE

Alle elezioni comunali Melito di Napoli 2021, che hanno visto vincitore il candidato sindaco di destra Luciano Mottola, i 9 eletti nel nuovo Consiglio comunale all’opposizione sono, oltre a Dominique Pellecchia, Angela Guarino ed Enrico Maisto del Pd, Anna Puzone (M5S) e Massimiliano Grande (Lista Davvero), Nunzio Marrone e Antonio Cuozzo (Forza Italia), Patrizia di Munno e Ciro Maisto (liste di Marrone).

