Eletti Novara 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: nomi preferenze consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti di Novara: i risultati delle elezioni comunali sono limpidi, il Centrodestra ha stravinto, assicurando più di due terzi dei seggi disponibili. Entrando nel dettaglio dei risultati, il sindaco uscente Alessandro Canelli ha ottenuto il 69,59 per cento, collezionando 23 seggi su 30. Lega primo partito della coalizione ma di un soffio: Carroccio al 23,22%, Fratelli d’Italia subito dietro al 23,17%.

Niente da fare per il Centrosinistra: il candidato Nicola Fonzo non è andato oltre il 20,46%. Buona la performance del Partito Democratico, con il 18,08%. L’altra lista, Insieme x Novara, ha raccolto il 3,18%. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 6,43% con il candidato Mario Iacopino, eletto consigliere. In fondo alla classifica troviamo Sergio De Stasio (Azione) al 2,57% e Paolo Vanoli (MPL Movimento Politico Libertas) allo 0,99%.

ELETTI NOVARA 2021, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Passiamo adesso agli eletti di queste elezioni comunali di Novara. Come già evidenziato in precedenza, il Centrodestra ha raccolto 23 seggiu: 8 seggi Lega Salvini Piemonte, 8 seggi Fratelli d’Italia, 5 seggi Forza Novara e 2 seggi Forza Italia-Federazione Democristiana Unione di Centro. Il Centrosinistra ha ottenuto 6 seggi: 5 seggi Partito Democratico e 1 seggio Insieme per Novara. Il 30esimo e ultimo seggio al Movimento 5 Stelle, andato al candidato sindaco Mario Iacopino. Questo l’elenco completo dei nomi degli eletti nel nuovo Consiglio comunale di Novara, clicca qui per tutte le preferenze:

Lega: Raffaele Lanzo, Luca Piantanida, Maria Cristina Stangalini, Silvana Moscatelli, Gaetano Picozzi, Arduino Pasquini, Francesca Ricca, Maria Luisa Astolfi

Fratelli d’Italia: Edoardo Brustia, Ivan De Grandis, Annaclara Iodice, Marina Chiarelli, Mauro Gigantino, Giulia Negri, Franco Caressa, Michele Ragno

Forza Novara: Andrea Crivelli, Rocco Zoccali, Valter Mattiuz, Umberto Piscitelli, Ezio Romano, Gianmaria Prestinicola

Forza Italia-Federazione Democristiana Unione di Centro: Pietro Gagliardi, Marco Gambacorta

Partito Democratico: Nicola Fonzo, Milù Allegra, Mattia Colli Vignarelli, Rossano Pirovano, Sara Paladini, Cinzia Spilinga

Insieme per Novara: Piergiacomo Baroni

Movimento 5 Stelle: Mario Iacopino

