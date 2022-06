Eletti Padova 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE PADOVA: RISULTATI ELEZIONI 2022

Sergio Giordani riconfermato sindaco eletto di Padova. Dopo la vittoria del 2017, il candidato di centrosinistra ha superato la soglia del 50% più 1, raccogliendo in totale il 58,44% di preferenze. Continuità, dunque, per l’area giallorossa, che può vantare un tassello significativo in una tornata che al primo turno sembra sorridere al centrodestra. I dati del voto di domenica certificano la maggioranza piena nel prossimo Consiglio comunale ed è possibile iniziare ad analizzare i numeri dei seggi eletti, con tanto di preferenze e ipotesi concrete sui prossimi consiglieri eletti in Consiglio.

Forza Italia, eletti Verona 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

In attesa della conferma della Prefettura che già nelle prossime settimane, la coalizione a sostegno della candidatura di Sergio Giordani ha ottenuto 21 seggi sui 31 disponibili, mentre i restanti 10 vanno alla coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura di Francesco Mario Peghin. Questa la ripartizione dei 21 seggi a sostegno di Giordani: 10 Partito Democratico, 7 Giordani sindaco, 2 Coalizione civica per Padova, 1 Padova insieme e 1 Per Padova Giordani sindaco. I 10 posti per i consiglieri di centrodestra saranno invece così ripartiti: 3 Fratelli d’Italia, 3 Francesco Peghin sindaco, 2 Lega Salvini, 1 Coraggio Italia e 1 Forza Italia-Unione di Centro.

Fratelli d'Italia, eletti Verona 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

Risultati spoglio Padova – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI PADOVA 2022: I POSSIBILI NOMI

In attesa dell’ufficialità di tutti i nuovi eletti nel nuovo Consiglio comunale di Padova, è tempo di andare a valutare quali candidati consiglieri hanno le maggiori possibilità di venire eletti tra maggioranza e opposizione. Qui di seguito i possibili nuovi consiglieri eletti (in quanto i più votati delle rispettive liste), in attesa della “bollinatura” che arriverà solo nelle prossime settimane:

RISULTATI COMUNALI NORD ELEZIONI 2022/ Belluno, Crema e Cuneo...

Maggioranza con Giordani sindaco

Partito Democratico: Andrea Micalizzi, Margherita Colonnello, Pietro Bean, Cristina Piva, Antonio Bressa, Gianni Berno, Anna Barzon, Etta Andreella e Federica Bruni.

Lista Giordani: Andrea Colasio, Bruno Cacciavillani, Diego Bonavina, Carlo Pasqualetto, Margherita Cera, Franca De Lazzari e Ivo Tiberio.

Coalizione civica: Marta Nalin e Chiara Gallani.

Per Padova Giordani sindaco: Antonio Foresta.

Padova insieme: Francesca Benciolini.



Opposizione

Fratelli d’Italia: Matteo Cavatton, Enrico Turrin e Elena Cappellini.

Francesco Peghin sindaco: Francesco Peghin, Ludovico Mazzarolli e Roberto Cruciato

Lega: Eleonora Mosco e Ubaldo Lonardi.

Coraggio Italia: Manuel Bianzale.

Forza Italia – Unione di Centro: Roberto Moneta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA