Eletti Pioltello 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: preferenze consiglieri

In base ai risultati delle elezioni comunali ecco gli eletti di Pioltello: nuova sindaca è Ivonne Cosciotti di centrosinistra con il 57,97% al primo turno e 20 punti di scarto sul centrodestra. “Mai stata così felice”, ha detto la neo sindaca. Il candidato del centrodestra Claudio Fina ha ottenuto il 38,40%, mentre Giampiero Di Dio del Movimento 5 stelle ha preso il 3,63%.

Nelle elezioni comunali a Pioltello, tra le liste in favore di Ivonne Cosciotti il Partito Democratico è stato il più votato con il 27,69%. Seguono Lista Per Pioltello 15,54%, Persone Per Cosciotti 11,78%, Continuiamo Insieme Per Pioltello 2,26%. Il partito più votato del centrodestra è Forza Italia con il 9,13%.

ELETTI PIOLTELLO 2021, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Passiamo adesso agli eletti di queste elezioni comunali 2021 di Pioltello. Al Pd vanno 8 seggi, Lista Per Pioltello ne ottiene 4, Persone Per Cosciotti 3 per un totale di 15 seggi per Ivonne Coscioni. Tra gli altri, Forza Italia ne ottiene 2, Lega Salvini Lombardia 2, Fratelli D’Italia 2, Polo Per Pioltello-giovani Per Pioltello 1 e Orizzonte Futuro-noi Con L’italia 1. Questo l’elenco completo dei nomi più votati nelle elezioni comunali di Pioltello.

Partito Democratico: Saimon Gaiotto (319)

Lista per Pioltello: Mirko Dichio (235)

Persone per Cosciotti: Francesco Mauri (105)

Continuiamo Insieme per Pioltello: Concetta Risi (50 voti)

Forza Italia: Francesco Cutillo (168)

Lega: Alessandro Belli (37)

Fratelli d’Italia: Giovanni Cuomo (60)

Polo per Pioltello: Andrea Galimberti (186)

Progetto Pioltello: Versace (186)

Cambiamo con Menni: Stefano De Caro (51)

Movimento 5 Stelle: Tia Enzo (22)



