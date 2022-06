Eletti Portici 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE PORTICI: RISULTATI ELEZIONI 2022

Numeri “bulgari”, numeri da Portici (Napoli): i risultati delle Elezioni Comunali 2022 danno la vittoria ultra-confermata al sindaco uscente Vincenzo Cuomo con percentuali vicine all’85%: questo permette alla maggioranza di Centrosinistra di mantenere il pieno controllo anche del prossimo Consiglio Comunale, con seggi eletti in netto squilibrio tra maggioranza e opposizione.

DOPO LE COMUNALI/ Sapelli: grande centro e scenario libanese, attenti ai poteri esterni

Grazie all’81,74% ottenuto da Cuomo al primo turno – frutto di 21.742 voti totali – la coalizione di Centrosinistra ottiene 22 seggi per il nuovo Consiglio: solo 2 invece i seggi per l’opposizione. Le varie alleanze tra liste per le Elezioni Comunali Portici 2022 portano il sindaco Cuomo a controllare nuovamente per 5 anni la giunta con questi numeri tra i consiglieri: 6 seggi Pd (19,13% preferenze), 3 Per Cuomo Sindaco (12,5%), 3 Avanti (12,4%), 3 Campania Libera (10,26%), 2 Il Cittadino (8,26%), 2 Portici Libera (7,9%), 2 Portivi Viva (6,88%), 1 Libertas Democrazia Cristiana (4,74%). All’opposizione invece 1 solo consigliere eletto otre al candidato del M5s Aldo Agnello: si tratta di Alessandro Camariello (404 voti). Fuori invece dal Consiglio il Centrodestra, in particolare il candidato di Fratelli d’Italia Mauro Mori al 4,28% con 1.138 voti conquistati. Risultati spoglio Portici – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

Risultati elezioni Palermo 2022/ Lagalla nuovo sindaco, Cdx chiude era Orlando

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI PORTICI 2022: I POSSIBILI NOMI

In attesa dell’ufficialità di tutti i nuovi eletti nel prossimo Consiglio Comunale di Portici, proviamo a ragionare – in base alle preferenze ottenute dalle singole liste – su quali candidati consiglieri hanno al momento buonissime possibilità di venire eletti per i prossimi 5 anni tra maggioranza e opposizione. Qui di seguito i possibili nuovi consiglieri eletti (in quanto i più votati delle rispettive liste), in attesa della “bollinatura” che arriverà solo nelle prossime settimane:

Maggioranza con Cuomo Sindaco

– 6 seggi Pd: Bibiano Antonio (726 preferenze), Minichino Maurizio (662), Portoghese Francesco (627), Teodonno Claudio (711), Ucciero Alessio (672), Verde Florinda (1.003)

– 3 seggi Per Cuomo Sindaco: De Martino Ciro (1.108), Grandi Enrico (484), Valvini Stefania (424)

– 3 seggi Avanti: Albo Martina (780), Borrelli Davide (1.133), Buccelli Grazia (627)

– 3 seggi Campania Libera: Fernandes Riccardo (981), Pignalosa Aniello (336), Zeno Vittorio (403)

– 2 seggi Il Cittadino: Manzo Luca (591), Formicola Dario (318)

– 2 seggi Portici Libera: Scognamiglio Luigi (638), Viscardi Gianluca (422)

– 2 seggi Portici Viva: Intoccia Olga (286), D’avino Marco (380)

– 1 seggio Libertas Democrazia Cristiana: Miranda Michele (562)

Eletti Messina 2022 ipotesi seggi Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze più votati

Opposizione con Aldo Agnello, candidato eletto con 3.719 voti

– 1 seggio M5s: Caramiello Alessandro (404)











© RIPRODUZIONE RISERVATA