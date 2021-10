Eletti Ravenna 2021, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

ELEZIONI RAVENNA 2021: IL CONSIGLIO COMUNALE

Come cambia la composizione del Consiglio comunale di Ravenna alla luce dei risultati delle Elezioni Comunali 2021? Le novità non mancano per quanto riguarda preferenze e consiglieri eletti in virtù dell’esito definitivo. Innanzitutto Michele de Pascale si è confermato sindaco con il 59,5% delle preferenze. A trascinarlo il Partito democratico con oltre il 36%. Complessivamente le liste a sostegno hanno superato il 60%, ma il sindaco ha ottenuto una percentuale leggermente più bassa per il voto disgiunto. Deludente il 22,5% del candidato di centrodestra Filippo Donati. Così come lo è il 3,9% di Veronica Verlicchi e il 3,3% di Alberto Ancarani, che però entrano in Consiglio comunale. Restano fuori gli altri sei candidati sindaco, con il no vax Emanuele Panizza del Movimento 3 V che può consolarsi col 2,9%.

Dei 28 seggi a disposizione, 22 vanno alla coalizione di Michele de Pascale, 6 a quella di Filippo Donati. Nello specifico, 15 al Partito democratico, 2 alla lista De Pascale sindaco, Ravenna Coraggiosa e Partito repubblicano italiano, uno al Movimento 5 Stelle. Invece per quanto riguarda il centrodestra, 3 a Fratelli d’Italia, 2 a Lega Salvini premier e 1 a Viva Ravenna. Una volta che saranno disponibili i dati sulle preferenze ai consiglieri, sarà possibile capire chi accederà in virtù dei voti raccolti. (a cura di Silvana Palazzo)

RAVENNA, DE PASCALE SINDACO: PD PRIMA LISTA

Michele de Pascale vola verso la riconferma nel prossimo Consiglio Comunale di Ravenna: in attesa dei risultati definitivi e ufficiali per le Elezioni Comunali 2021, il capoluogo emiliano vede infrangere i sogni di Filippo Donati del Centrodestra nello scalzare dalla poltrona di sindaco il Dem de Pascale.

Il Pd è prima lista alle Amministrative ravennate e questo dovrebbe consentire un numero consistente di eletti in maggioranza per il prossimo Consiglio: 37,12% per il Partito Democratico a sostegno di de Pascale, Lista Sindaco de Pascale al 5,8%, Partito Repubblicano 5,28%, Ravenna Coraggiosa 5,18%, M5s al 3,78%. Per le file del Centrodestra invece, i potenziali eletti consiglieri (in attesa della definitive preferenze) saranno per lo più tra le file di FdI (8,79%) e Lega (8,14%), mentre la lista “Viva Ravenna” si ferma al 4,49%.

CANDIDATI E LISTE ELEZIONI COMUNALI RAVENNA

Sono in tutto 11 i candidati sindaco per le Elezioni Comunali a Ravenna: tra poche ore diverranno definitivi i risultati sul prossimo primo cittadino e sugli eletti al nuovo Consiglio Comunale. I 31 seggi in palio hanno visto lo scontro fino all’ultimo tra le due principali coalizioni a confronto, Centrosinistra e Centrodestra.

Lega e Fratelli d’Italia con Donati contro il sindaco uscente de Pascale che riunisce Pd, M5s e altri di Centrosinistra: un Cdx non compatto come 5 anni fa che punta a raggiungere il ballottaggio per poter poi unificare con possibili apparentamenti la coalizione contro il sindaco uscente. I candidati sindaco restano comunque i seguenti: Michele de Pascale (Pd, Pri, Coraggiosa, M5s, Lista per de Pascale sindaco, Ambiente e territorio per Maiolini, Voci protagoniste, Ravenna in campo); Filippo Donati (Lega, FdI, Viva Ravenna); Alberto Ancarani (Forza Italia, PrimaveRa); Veronica Verlicchi (La Pigna, Noi per i Lidi, Forese in Comune, Ravenna s’è Desta, Italexit); Emanuela Panizza (Movimento 3V Verità Libertà); Matteo Rossino (Riconquistare l’Italia); Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna, Lista del Mare, Popolo della famiglia, Rinascimento per Ravenna, Ravenna per i pensionati, Animali Amici); Alessandro Bongarzone (Comunisti uniti); Gianfranco Santini (Potere al Popolo); Mauro Bertolino (Alleanza di Centro per Ravenna); Lorenzo Ferri (Partito Comunista). Qui sono invece disponibili tutte le informazioni, i nomi e le liste dei candidati consiglieri al prossimo Consiglio Comunale di Ravenna.

ELETTI A RAVENNA NEL 2016

Nelle Elezioni Amministrative a Ravenna del 5 giugno 2016 (ballottaggio il 19 giugno successivo) il trionfo del Centrosinistra vide la conquista di ben 21 seggi sui 31 complessivi: Pd con il 35,14% ottenne 16 seggi, seguito dai 2 del Partito Repubblicano Italiano (4,42%) e un seggio a testa per Sinistra per Ravenna (2,45%) e Ama Ravenna (2,21%). in area Cdx, la Lega con il 14,83% ottenne 4 eletti tra i consiglieri, 1 solo per Lista per Ravenna e Forza Italia: il Movimento Civico Cambierà con Michela Guerra ottenne infine 2 seggi grazie al 12,74% delle preferenze. Ecco qui di seguito invece gli eletti nel Consiglio Comunale uscente di Ravenna: Molducci, Barattoni, Gatta, Quattrini, Margotti, Strocchi, Campidelli, Baldrati, Frati, Turchetti, Gottarelli, Valbonesi, Sbaraglia, Casadio (Pd); Mantovani (Democratici Progressisti); Francesconi e Vasi (PRI); Minzoni (Italia Viva); Distaso (Sinistra per Ravenna); Perini (Ama Ravenna); Tardi (Cambierà). All’opposizione: Tavoni, Rolando, Pompignoli (Lega); Ancisi (Lista per Ravenna); Ancarani (Forza Italia); Verlicchi (La Pigna); Manzoni (Ravenna in Comune); Maiolini, Panizza (Gruppo Misto); Alberghini (indipendente). Qui invece è possibile trovare tutti i dati sulle preferenze dei consiglieri eletti e non delle precedenti Comunali 2016.

