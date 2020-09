Eletti Regionali Campania 2020/ Elezioni: seggi, nomi consiglieri e liste

ELETTI REGIONALI CAMPANIA 2020: GLI EQUILIBRI DELLE LISTE

In attesa di conoscere i nomi dei candidati eletti consiglieri regionali in Campania, i risultati dello scrutinio dei voti stanno fornendo alcune indicazioni che se confermate alla fine dello spoglio (per ora inferiore al 20% del totale delle sezioni) dovranno indubbiamente far riflettere. Il Partito democratico, infatti, risulta al momento il primo partito con il 17,9%, davanti alla lista De Luca Presidente (13,8%) e al Movimento 5 Stelle (12,6%). Tolti questi tre partiti in doppia cifra, troviamo poi Italia Viva con il 6,3% e solo dopo un partito del centrodestra, nello specifico Fratelli d’Italia con il 5,2%. Il partito di Giorgia Meloni risulta al momento il primo della coalizione davanti a Lega (4,9%) e Forza Italia (4,8%). Numeri che si rifletteranno inevitabilmente sulla distribuzione dei seggi in Consiglio regionale. (aggiornamento di Lorenzo Torrisi)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CAMPANIA 2020

Alle Elezioni Regionali 2020 in Campania del 20 e 21 settembre a contendersi la poltrona di governatore ci sono due vecchie conoscenze della politica locale, ovvero il presidente della giunta uscente, Vincenzo De Luca, e il suo sfidante, Stefano Caldoro: i cittadini campani aventi diritto sono chiamati infatti alle urne per eleggere il nuovo governatore e i 50 componenti del consiglio regionale. Per questa tornata 2020 in lizza ci sono sette diversi candidati per un totale di ben 26 liste, molte delle quali (15) fanno riferimento alla coalizione di centrosinistra e altre 6 a seguito di Caldoro, candidato della coalizione di centrodestra, laddove invece tutti gli altri candidati sono appoggiati da una lista singola.

Dietro Vincenzo De Luca, espressione del Partito Democratico, ci sono appunto i dem, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Centro Democratico, +Campania in Europa, Europa Verde-DemoS, De Luca Presidente, Campania Libera, Fare Democratico-Popolari, Democratici e Progressisti, Davvero Sostenibilità e Diritti-Partito Animalista, Lega per l’Italia-PRI, Liberaldemocratici e Moderati, Noi Campani, Per le Persone e la Comunità. A sostegno di Caldoro ecco invece Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Caldoro Presidente-UdC, Alleanza di Centro, Identità Meridionale-Macroregione Sud. Corre invece da sola Valeria Ciarambino per il Movimento 5 Stelle al pari anche di Giuliano Granato (Potere al Popolo), Luca Saltalamacchia (Terra), Sergio Angrisano (Terzo Polo) e Giuseppe Cirillo (Partito delle Buone Maniere). Per scoprire tutti i consiglieri delle singole liste alle Elezioni Regionali Veneto ecco qui tutte i manifesti elettorali con i singoli nomi dei candidati presenti nelle rispettive circoscrizioni: Napoli Salerno Caserta Avellino Benevento.

GLI ELETTI IN CAMPANIA NEL 2015

Cinque anni fa, in occasione delle Elezioni Regionali 2015 tenutesi il 31 maggio, Vincenzo De Luca sfidò ancora Vincenzo Caldoro ottenendo una vittoria di misura: il candidato del centrosinistra ebbe il 41,15% dei consensi (31 seggi sui 50 totali, senza contare quello che spetta al governatore) contro il 38,37% del candidato del centrodestra (13 seggi). E anche in quel caso la ‘terza incomoda’ fu Valeria Ciarambino che raccolse il 17,52% e gli ultimi 7 seggi a disposizione. Come accennato, in consiglio 30 seggi sono andati ai consiglieri di maggioranza e i restanti 20 all’opposizione formata dai partiti del centrodestra e i pentastellati: per la maggioranza Vincenzo De Luca (Presidente), Mario Casillo, Lello Topo, Nicola Marrazzo, Enza Amato, Gianluca Daniele, Loredana Raia, Bruna Fiola, Antonio Marciano, Gennaro Oliviero, Stefano Graziano, Franco Picarone, Tommaso Amabile, Mino Mortaruolo, Rosetta D’Amelio, Maria Antonietta Ciaramella (Partito Democratico).

Sempre in maggioranza ma non in quota dem ecco Pasquale De Pascale, Alfonso Longobardi, Luca Cascone, Carlo Iannace (Lista De Luca Presidente), Tommaso Casillo, Luigi Bosco, Nello Fiore (Campania Libera), Giovanni Zannini e Vincenzo Alaia (Centro Democratico-Scelta Civica), Maria Ricchiuti e Maurizio Petracca (Udc), Enzo Maraio (Psi), Alfonso Piscitelli (Campania in Rete), Francesco Emilio Borrelli (Davvero Verdi) e Franco Moxedano (Idv). All’opposizione invece Stefano Caldoro, Armando Cesaro, Michele Schiano di Visconti, Maria Grazia Di Scala, Ermanno Russo, Flora Beneduce, Gianpiero Zinzi, Monica Paolino Aliberti (Forza Italia), Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Maria Muscarà, Gennaro Saiello, Luigia Embrice, Vincenzo Viglione, Michele Cammarano (Movimento 5 Stelle), Carmine Mocerino e Massimo Grimaldi (Caldoro Presidente), Luciano Passariello e Alberico Gambino (Fdi-An) e Pasquale Sommese (Ncd-Campania Popolare).



