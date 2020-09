Elezioni Regionali Campania 2020/ Diretta risultati exit poll, liste: sfida a De Luca

Seconda e ultima giornata di voto per le Elezioni Regionali 2020 in Campania. Bisogna ancora aspettare per i risultati, perché oggi dalle 7 alle 15 chi non ha ancora votato può rimediare ed esprimere la propria preferenza. Il governatore uscente Vincenzo De Luca ha già votato: lo ha fatto ieri alle ore 8.30 presso il seggio numero 24 che è allestito nella sede elettorale del liceo Da Procida di Salerno. La rivale Valeria Ciarambino, candidata per il Movimento 5 Stelle, ha invece votato ieri nel seggio numero 23 della scuola Omero a Pomigliano d’Arco (Napoli). Il candidato Giuliano Granato ha votato alle ore 11, sempre ieri, al circolo didattico G. Leopardi nel quartiere Fuorigrotta. Sono sette comunque i candidati alla presidenza della Regione Campania: oltre a quelli sopraccitati, ci sono Stefano Caldoro, Luca Saltalamacchia, Sergio Angrisano e Giuseppe Cirillo. Una volta chiusi i seggi alle 15 scatteranno gli scrutini, ma ci sarà da attendere per i risultati delle Elezioni Regionali 2020 in Campania. Si comincerà prima con quelli per il referendum, poi toccherà alle regionali. Ora intanto ci sono a disposizione i dati relativi all’affluenza: alle 23 di ieri è emerso che il 36,42% degli aventi diritto a votare si sono recati alle urne.

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA: SCHEDA “LENZUOLO”

Le Elezioni Regionali 2020 in Campania saranno ricordate non solo perché si tengono durante la pandemia di coronavirus, quindi per tutte le misure da rispettare per evitare il contagio. C’è un particolare che gli elettori campani hanno notato subito dopo essersi recati nel proprio seggio. La scheda elettorale su cui hanno dovuto esprimere il voto, e su cui sono chiamati a farlo anche oggi coloro che ancora non si sono presentati alle urne, è enorme. Questo a causa delle liste a sostegno del governatore uscente, Vincenzo De Luca. Sono ben 15 le liste, tra partiti e civiche, per il presidente uscente della Regione Campania. Si è creata, quindi, una situazione simile a quella che si è verificata in Puglia, dove pure Michele Emiliano è sostenuto da 15 liste. Di conseguenza, una volta aperta la scheda elettorale ci si ritrova con una specie di “lenzuolo” in mano. Molti elettori, soprattutto anziani, hanno avuto difficoltà a ripiegarla, operazione che tra l’altro deve avvenire solo all’interno della cabina elettorale per non inficiare la segretezza del proprio voto.

ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA: COME ANDÒ NEL 2015

Le Elezioni Regionali in Campania di quest’anno rappresentano una riedizione della sfida tra i candidati dei tre maggiori schieramenti presentatisi nel 2015, andiamo allora a vedere come finì 5 anni fa. All’epoca era Stefano Caldoro il governatore uscente: il candidato di Forza Italia nel 2010 aveva battuto lo stesso Vincenzo De Luca. L’esponente del centrosinistra si prese però la rivincita nel 2015 conquistando il 41,2% dei consensi, contro il 38,4% del candidato di centrodestra. Una vittoria quasi al fotofinish, al quale contribuì come elemento di instabilità anche il 17,5% ottenuto da Valeria Ciarambino del MoVimento 5 Stelle. In quel caso, comunque, il voto disgiunto già presente come opzione per i campani dimostrò una maggiore forza del candidato De Luca rispetto a Caldoro. Lo “sceriffo” prese infatti il 41,2% rispetto al 40,2% racimolato dalle liste a suo sostegno; al contrario Caldoro si fermò al 38,4% contro il 39,5% della sua coalizione.



