Eletti Rosolini 2021, preferenze seggi/ Risultati voto: sindaco, è ballottaggio

ROSOLINI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI: IL BALLOTTAGGIO

Si va al ballottaggio nel Comune di Rosolini (Siracusa) dopo che lo spoglio del primo turno delle Elezioni Comunali 2021 è giunto al termine: domenica 24 e lunedì 25 ottobre si scontreranno i candidati di destra Giovanni Spadola e Concetto Di Rosolini, sostenuto da Fratelli d’Italia.

Con 3.178 voti Spadola (Giovani Rosolinesi, Insieme per Rosolini, Prima Rosolini) ottiene il secondo turno, risultando davanti al candidato di FdI e Primavera Rosolinese: restano fuori Corrado Vaccaro con 2.882 voti sostenuto dal Pd e Mente e Cuore, ma anche Giuseppe Incatasciato (Piazza Civica) con 1.169 voti e il civico Francesco Di Tommasi con 670 voti.

PREFERENZE ROSOLINI: POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

In attesa di capire gli effettivi consiglieri eletti nel Comune siciliano, disponibili solo dopo i risultati del ballottaggio Spadola-Di Rosolini, ecco qui sotto i dati sulle preferenze verso i possibili seggi del prossimo Consiglio Comunale. A spoglio concluso delle Elezioni in Sicilia, questi i possibili schieramenti in vista da dopo il ballottaggio.

Ipotesi Spadola Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Rosolini (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato – al momento in vantaggio – Giovanni Spadola: Corrado Sortino, Giuseppe Di Mari, Dino Gennaro, Enzo Giurato, Concetta Cavallo, Lorena Gerratana, Giuseppe Gambuzza, Franco Gugliotta.

Ipotesi Di Rosolini Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Rosolini (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato Concetto Di Rosolini: Rosario Cavallo, Lucia Giurdanella, Adriano Giannì, Enzo Vigna, Aurelio Basilico, Maria Concetta Iemmolo, Corrado Roccasalvo, Carmelo Modica.

