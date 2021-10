Eletti Sesto Fiorentino 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: nomi consiglieri

È tempo di andare a conoscere gli eletti di Sesto Fiorentino: i risultati delle elezioni comunali sono limpidi, il Centrosinistra ha stravinto, con il successo del sindaco uscente Lorenzo Falchi ha ottenuto il 70,4%, collezionando 19 seggi su 22. Il Partito democratico è il primo partito con il 27,7%: poi la lista Falchi Sindaco per Sesto al 22,8%, Sinistra italiana 12,7% e Ecolò 5,8%.

Eletti Città Castello 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: nomi consiglieri

Niente da fare per il Centrodestra: il candidato Daniele Brunori non è andato oltre il 15,7%. Lega Salvini Toscana ha ottenuto 7,7%, Fratelli d’Italia 5,9% e Forza Italia 1,7%. Il candidato di Italia viva Gabriele Toccafondi 6,5%, il comunista Daniele Lorini 2,6%, uguale al Movimento 5 Stelle con il candidato Giovanni Policastro.

Eletti Savona 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

ELETTI SESTO FIORENTINO 2021, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Passiamo adesso agli eletti di queste elezioni comunali di Sesto Fiorentino. Come già evidenziato in precedenza, il Centrosinistra ha raccolto 19 seggi: Partito Democratico 8, Falchi Sindaco per Sesto 7, Sinistra italiana 3 e Ecolò 1. Il Centrodestra ha ottenuto 3 seggi: due per la Lega e uno per FdI. Questo l’elenco completo dei nomi degli eletti nel nuovo Consiglio comunale di Sesto Fiorentino, clicca qui per tutte le preferenze: i soli cinque consiglieri di opposizione eletti sono il candidato del centrodestra Daniele Brunori e quello di Italia Viva Gabriele Toccafondi, oltre a due seggi per la Lega con Roberto Abate e Maurizio Vitrano e uno per Fratelli d’Italia con Stefano Mengato . Al Pd vanno otto consiglieri comunali, a cominciare dalla più votata della lista dem, con 389 preferenze, Sara Martini (figlia tra l’altro dell’assessore comunale di Firenze Alessandro Martini). A seguire entrano in consiglio comunale Giacomo Trallori (314 preferenze), Michele Adamo (253), il segretario del pd sestese Massimo Labanca (158), Marco Calzolari (134), Antonio Bindi (133), Alessandro Pasquale Iasiello (122) e Stefano Cosi (99). E ancora, Sforzi Damiano, il recordman della tornata elettorale con 488 preferenze, e poi Sanquerin Camilla (252), Aurelio Stera (202), Claudio Fucile Cozzi (152), Andrea Guarducci (139), Serena Sassolini (136) e Fiorella Bendoni (133). Per la sinistra Jacopo Madau (236 preferenze), Diana Kapo (160) e Falchini Irene (144). Per gli ecologisti Beatrice Corsi.

LEGGI ANCHE:

Eletti Chioggia 2021, seggi Consiglio/ Elezioni comunali: preferenze consiglieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA