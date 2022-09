ELETTI SICILIA, NOMI DEPUTATI/ Risultati Regionali 2022: 6 seggi a lista Schifani

I risultati delle Elezioni Regionali 2022 in Sicilia hanno visto vincere il candidato del centrodestra Renato Schifani per la carica di Presidente, per cui adesso non resta che scoprire i nomi degli eletti all’Ars. I dati non sono ancora definitivi, dato che lo spoglio probabilmente terminerà nella giornata di domani. L’esponente della coalizione, tuttavia, ha battuto i contendenti con una ampia percentuale di vantaggio, pari almeno ad una decina di punti. A rincorrerlo è stato Cateno De Luca con una lista indipendente. Al momento i due si attestano sul 38,8% contro il 28,9%. Più staccati invece la candidata del centrosinistra Caterina Chinnici e il candidato del M5S Nuccio Di Paola, con favori simili, più o meno del 15%. In coda Gaetano Armao e Eliana Esposito con una percentuale intorno all’1%.

È proprio dai dati ufficiali che dipenderà la ripartizione dei seggi dell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars). È da considerare però che in occasione di queste elezioni era previsto il voto disgiunto, che influirà su di essa. In tal senso, la coalizione di centrodestra, in base alle previsioni, sembrerebbe avere guadagnato qualche punto percentuale in più rispetto al proprio candidato alla Presidenza. Il contrario è avvenuto per la lista di Cateno De Luca.

ELETTI SICILIA, NOMI DEPUTATI: LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI DOPO LE ELEZIONI REGIONALI 2022

Come avverrà la distribuzione dei seggi agli eletti in Sicilia dopo le Elezioni Regionali 2022 e quali saranno i nomi dei deputati? In molti se lo stanno domandando. In totale gli eletti saranno 70. Di questi 6 sono “bloccati”, in quanto rappresentano un premio di maggioranza che permette di ottenere al massimo 42 seggi all’Assemblea Regionale Siciliana. I seggi vengono infatti a segnati al cosiddetto “listino del Presidente”.

Per quel che riguarda i restanti, due andranno rispettivamente al Presidente eletto e a quello non eletto che ha ottenuto il maggiore numero di voti. Gli altri 62 seggi invece sono attribuiti con il sistema proporzionale puro. Di questi: 16 a Palermo; 13 a Catania; 8 a Messina; 6 ad Agrigento; 5 a Siracusa; 5 a Trapani; 4 a Ragusa; 3 a Caltanissetta; 2 a Enna. La soglia di sbarramento in tal senso è fissata al 5% a livello regionale. È molto probabile dunque che le liste collegate ai candidati Gaetano Armao e Eliana Esposito rimarranno fuori dall’Ars.

ELETTI SICILIA, I NOMI DEI DEPUTATI PER L’ARS: IL “LISTINO” DI SCHIFANI

In attesa dei risultati definitivi delle Elezioni Regionali 2022 in Sicilia e delle relative preferenze, gli unici nomi certi dei deputati eletti sono quelli del nuovo Presidente Renato Schifani e del candidato non eletto con il maggior numero di voti, ovvero Cateno De Luca. Anche su quello che sarà il “listino del Presidente”, però, ci sono delle sicurezze. I nomi dei 6 deputati che occuperanno un seggio all’Assemblea Regionale Siciliana grazie al premio di maggioranza, infatti, dovrebbero essere questi: Elvira Amata; Riccardo Gallo Afflitto; Marianna Caronia; Giuseppe Lombardo; Federica Marchetta; Gaetano Galvagno.

