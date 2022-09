Voto disgiunto alle Elezioni Regionali Sicilia 2022?/ Come si vota e quanto “pesa”

COME FUNZIONA VOTO DISGIUNTO, ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022

A differenza di quanto accade a livello nazionale, alle Elezioni Regionali Sicilia 2022 è invece valido il voto disgiunto. Quindi, il cittadino che è chiamato alle urne per l’elezione del nuovo Presidente della Regione siciliana ha la facoltà di votare il candidato presidente di una lista e il candidato deputato di un’altra, anche se queste non sono collegate tra loro. Proprio sul voto disgiunto si è confrontata la classe politica, perché potrebbe rappresentare un elemento decisivo ai fini dei risultati delle Elezioni Regionali Sicilia 2022.

Basti pensare alle agitazioni nel centrodestra a causa dell’ipotesi che favorisca Cateno De Luca, visto che Renato Schifani sarebbe inviso a molti nella coalizione. De Luca stesso ritiene di poter contare sul voto disgiunto del centrodestra. Schifani, però, non ritiene che tale prospettiva sia concreta: «Non lo temo, perché non avverto questa tendenza», ha dichiarato nei giorni scorsi all’Ansa. Ben più duro è stato Gianfranco Miccicchè a LiveSicilia: «Ma quale partito parallelo, ma quale voto disgiunto, mi farebbero un tso se sostenessi De Luca».

VOTO DISGIUNTO, QUANTO “PESA”? IL CASO DEL 2017 ALLE ELEZIONI REGIONALI SICILIA

Gli esempi riguardo l’impatto che può avere il voto disgiunto sui risultati delle elezioni Regionali in Sicilia non mancano. Basti pensare a quanto accaduto nel 2017, quando il centrodestra marciò unito, dall’Udc a Fratelli d’Italia, riportando la sfida al bipolarismo. Nello Musumeci è così diventato Presidente della Regione Sicilia, doppiando addirittura il rivale di centrosinistra, Fabrizio Micari, e superando di misura Giancarlo Cancelleri, che era dato favorito. Fu proprio il voto disgiunto a punire il candidato scelto da Leoluca Orlando.

Potremmo considerarlo la nemesi del voto utile che viene invocato dal Pd. Le sigle a supporto del candidato di centrosinistra arrivarono al 25,4% dei voti, ma Fabrizio Micari registrò nella competizione maggioritaria il 18,5%. Una differenza di non poco conto, un margine che rappresenta il voto disgiunto e i suoi possibili effetti su risultati delle elezioni Regionali Sicilia. Il cittadino, infatti, spesso si ritrova a votare per il candidato che più lo ha convinto, ma non necessariamente tale scelta coincide con quella relativa alla lista.











