RISULTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022/ Diretta: spoglio alle 14, Schifani avanti

Riprendiamo la diretta per conoscere i risultati delle elezioni regionali in Sicilia 2022: lo scrutinio dei voti è iniziato alle ore 14.00 e iniziano a emergere le prime proiezioni sui candidati alla presidenza e relative alla distribuzione dei seggi nell’Ars.

Ricordiamo che sarà proclamato presidente il capolista della lista regionale che ottiene il maggio numero di voti validi e verranno eletti 70 deputati nell’Assemblea: 1 seggio spetta al candidato alla Presidenza della Regione eletto, 6 seggi vengono assegnati all’interno della lista regionale del candidato presidente (cosiddetto listino), 1 seggio spetta al candidato governatore arrivato secondo nelle preferenze, mentre i restanti 62 seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5 per cento a livello regionale (16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna).

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022: HA VOTATO SOLO IL 44% DEI SICILIANI

Le Elezioni Regionali in Sicilia 2022 hanno portato gli elettori alle urne nella giornata di ieri, domenica 25 settembre, quando si è votato anche per le Elezioni Politiche: se, da un lato, le previsioni di queste ultime sono state già rese note dopo la fine delle operazioni di voto, dall’altro lato per quel che concerne la corsa alla presidenza dell’isola sarà necessario attendere ancora qualche ora. L’inizio dello spoglio, infatti, è in programma alle ore 14.00 di oggi.

I dati che intanto sono stati resi ufficialmente noti sono invece quelli relativi all’affluenza delle Elezioni Regionali in Sicilia 2022. Dopo la chiusura dei seggi, a recarsi alle urne era stato il 44,77% degli aventi diritto, contro il 46,75% di cinque anni fa. Una percentuale più bassa rispetto a quella che riguarda le Elezioni Politiche, che si attesta al 57,44% secondo quanto reso noto dalla piattaforma Eligendo. Andiamo però adesso a vedere quelli che sono gli Exit Poll.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022: DIRETTA ED EXIT POLL

In vista dell’inizio dello spoglio delle Elezioni Regionali in Sicilia 2022, qualche previsione in merito a quelli che saranno i risultati è arrivata attraverso gli Exit Poll realizzati da Opinio Italia per la Rai e trasmessi nel corso della puntata di Porta a Porta di ieri sera. In base ad essi, a ottenere la carica di nuovo presidente della Regione nelle prossime ore sarà Renato Schifani, il candidato del centrodestra. A sostenerlo ci sono Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima l’Italia – Salvini Premier, Democrazia Cristiana, Popolari e Autonomisti. La percentuale di voti si attesterebbe infatti tra il 37% e il 41%.

A rincorrerlo c’è Cateno De Luca. L’ex sindaco di Messina, con il suo movimento Sud chiama Nord, si è piazzato a sorpresa dietro al candidato favorito. Le preferenze per lui si attesterebbero tra il 24% ed il 28%. Caterina Chinnici, la candidata del centrosinistra sostenuta da Pd e Cento Passi, invece, si sarebbe guadagnata una porzione tra il 15,5% e il 19,5%. Poco sotto il candidato del M5S, Nuccio Di Paola, tra il 13% e il 17%. Il resto dei voti, dall’1,5 al 3,5%, è stato spartito invece tra gli altri due candidati, ovvero Gaetano Armao del centro e Eliana Esposito di Siciliani Liberi.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022: DIRETTA, I PRIMI COMMENTI

Nelle scorse ore, dopo gli Exit Poll in diretta delle Elezioni Regionali in Sicilia 2022, il centrodestra ha commentato con entusiasmo i dati arrivati. “Gli exit poll sulla Sicilia, dove il candidato governatore è Renato Schifani, dimostrano la vitalità di Forza Italia, che potrà garantire ai siciliani un governo all’altezza delle loro aspettative”, hanno commentato fonti interne al partito di Silvio Berlusconi. “Forza Italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo. Con i numeri e con i contenuti. Siamo fiduciosi anche per la vittoria in Sicilia del nostro Renato Schifani”, ha aggiunto Antonio Tajani.











