Eletti Torino 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Lo Russo sindaco

Alle Elezioni comunali Torino 2021, i risultati del ballottaggio hanno visto la vittoria di Stefano Lo Russo, che diventa dunque sindaco del capoluogo piemontese. Gli eletti in Consiglio comunale, 40 posti in totale di cui 24 che vanno al vincitore, vedono quindi 17 esponenti del Partito Democratico, 2 ciascuno per Sinistra Ecologista, Moderati e Lista Lo Russo, più 1 per Torino Domani.

I restanti 16 eletti in Consiglio comunale a Torino sono invece suddivisi in questo modo: oltre a Paolo Damilano ci sono 3 consiglieri per il Movimento Cinque Stelle, 4 esponenti di Torino Bellissima, 3 di Fratelli d’Italia, 3 della Lega e 2 di Forza Italia.

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE ELEZIONI TORINO 2021: I 24 SEGGI DI MAGGIORANZA DOPO LA VITTORIA DI LO RUSSO

Con la vittoria di Stefano Lo Russo alle Elezioni comunali Torino 2021 ecco gli eletti in Consiglio comunale per la maggioranza, che ottiene 24 seggi:

Pd (17): Chiara Foglietta, Gianna Pentenero, Ludovica Cioria, Nadia Conticelli, Vincenzo Camarda, Pietro Tuttolomondo, Claudio Cerrato, Maria Grazia Grippo, Lorenza Patriarca, Luca Pidello, Amalia Santiangeli, Abdullahi Ahmed, Antonio Ledda, Angelo Catanzaro, Simone Tosto, Caterina Greco, Pierino Crema;

Sinistra ecologista (2): Jacopo Rosatelli, Alice Ravinale;

Moderati (2): Carlotta Salerno, Simone Fissolo;

Lista civica Lo Russo sindaco (2): Paolo Chiavarino, Elena Apollonio;

Torino Domani (1): Francesco Tresso.

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE ELEZIONI TORINO 2021: I 16 SEGGI DI OPPOSIZIONE

Gli eletti nei 16 seggi di opposizione, compreso Paolo Damilano, in Consiglio comunale a Torino sono invece suddivisi in questo modo:

Torino Bellissima (4): Silvia Damilano, Giuseppe Iannò, Pierlucio Firrao, Pietro Abruzzese;

Fratelli d’Italia (3): Enzo Liardo, Paola Ambrogio, Giovanni Crosetto;

Lega (3): Elena Maccanti, Fabrizio Ricca, Giuseppe Catizone;

M5s (3): Valentina Sganga, Andrea Russi, Dorotea Castiglione;

Forza Italia (2): Andrea Tronzano, Domenico Garcea.



