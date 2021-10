Risultati Ballottaggio Torino, diretta Elezioni Comunali 2021/ Affluenza e exit poll: Lo Russo vs Damilano

RISULTATI BALLOTTAGGIO TORINO, SECONDO TURNO ELEZIONI COMUNALI 2021: AFFLUENZA IN ATTESA DEGLI EXIT POL

Saranno i risultati ballottaggio Torino a definire chi sarà il nuovo sindaco di Torino: il secondo turno delle Elezioni Comunali 2021 vede per domenica 17 (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15) il ritorno alle urne dei cittadini torinesi per scegliere chi potrà ereditare la poltrona di sindaco dalla ex prima cittadina Chiara Appendino. I primi exit poll e risultati dello spoglio in diretta arriveranno subito dopo la chiusura dei seggi ale ore 15, con uno scrutinio che si appresta molto più veloce di due settimane fa.

Dopo i risultati del primo turno (3-4 ottobre scorsi), sono Stefano Lo Russo e Paolo Damilano a contendersi il ballottaggio delle Amministrative Torino 2021 con il primo in lieve vantaggio nella corsa a Palazzo Civico: per il candidato del Centrosinistra il 43,86% è stato un risultato sorprendente rispetto ai sondaggi del pre-silenzio elettorale, diversamente Damilano con il 38,9% ha confermato di essere un candidato civico molto conosciuto e apprezzato a Torino, tanto da ottenere più voti delle liste in appoggio del Centrodestra, ma con una tendenza inferiore rispetto alle aspettative della vigilia. Si vota fino alle ore 15 (capire come si vota al ballottaggio è semplice, basta una X su un candidato sindaco o su una lista in suo sostegno, non è permesso alcun voto disgiunto, valgono le preferenze del primo turno) e a sostenere i candidati sono le rispettive liste: Partito Democratico, Moderati, Sinistra Ecologista, Italia Viva, Azione, +Europa, Demos, Articolo Uno e Italia dei Valori per Lo Russo sindaco; Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolo della Famiglia per Damilano sindaco.

TORINO, RISULTATI BALLOTTAGGIO LO RUSSO VS DAMILANO: CHI SARÀ IL NUOVO SINDACO?

A dividere Damilano e Lo Russo solo 16mila voti due settimane fa, oltre ad una visione diversa di come impostare la città nel dopo pandemia. La sfida per le Elezioni Comunali 2021 a Torino vedono uniti i due candidati sui vaccini, ma in pieno scontro su debito e diritti civili come evidenziato nell’ultimo confronto andato in scena lunedì scorso su Sky Tg24. Il candidato del Centrodestra punta forte sul tema della sicurezza per recuperare spazi dai campi rom abusivi e dalle occupazioni abusive dei centri sociali, oltre al tema mai domo dei movimenti no Tav: di contro, Lo Russo accusa Damilano di essere un «uomo dell’apparato» troppo legato alle passate amministrazioni Fassino e Appendino, ponendosi invece come reale «novità per svoltare nei prossimi 5 anni». Non ci sono evidenti apparentamenti per questa seconda tornata di Elezioni a Torino, con il solo Angelo D’Orsi (professore comunista sostenuto da Sinistra in Comune, Potere al Popolo e PCI) ad avere chiesto il voto per il candidato Stefano Lo Russo. Importante sarà vedere dove si dirigeranno i voti del M5s della sindaca uscente Appendino (che non ha indicato alcuna scelta tra Damilano e Lo Russo), anche se diversi consiglieri uscenti hanno già espresso il voto per il Centrosinistra.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI TORINO: IL POSSIBILE NUOVO CONSIGLIO DOPO IL BALLOTTAGGIO

Dopo le 15 cominceranno i primi scrutini in diretta per scoprire chi sarà il nuovo sindaco di Torino: in attesa dei risultati ballottaggio Torino definitivi che daranno l’esatta composizione di maggioranza e opposizione nella prossima Sala Rossa di Palazzo Civico, ecco le due ipotesi a seconda che trionfi al ballottaggio Comunali 2021 Lo Russo o Damilano.

– COSA SUCCEDE CON LO RUSSO SINDACO: se vince il Centrosinistra, i seggi della maggioranza saranno 25 (compreso Lo Russo) suddivisi in 17 consiglieri Pd (28,56% al primo turno), 2 per Moderati (3,38%), 2 Sinistra Ecologista (3,59%), 2 Lista Civica Lo Russo (4,99%), 1 Torino Domani (2,65%). All’opposizione 3 seggi per il M5s (2 consiglieri più la candidata Sganga), 13 seggi per il Centrodestra (compreso Damilano) suddivisi in 4 per Torino Bellissima (11,86%), 3 Lega (9,84%), 3 FdI (10,47%), 2 Forza Italia (5,3%).

– COSA SUCCEDE CON DAMILANO SINDACO: se vince il Centrodestra, i seggi della maggioranza saranno 25 (compreso Damilano) suddivisi in 7 consiglieri per Torino Bellissima, 7 Fdi, 6 Lega, 3 Forza Italia. All’opposizione 2 seggi M5s e 13 per il Centrosinistra, suddivisi in 10 consiglieri Pd, 1 Moderati, 1 Sinistra Ecologista, 1 Lista Civica Lo Russo Sindaco.

In base alle preferenze del primo turno alle Elezioni Comunali Torino 2021, ecco i candidati consiglieri già sicuri di entrare in Sala Rossa:

– Centrodestra: Silvia Damilano, Giuseppe Iannò, Pierlucio Firrao e Pietro Abruzzese (Torino Bellissima); Enzo Liardo, Paola Ambrogio, Giovanni Crosetto (Fdi); Elena Maccanti, Fabrizio Ricca e Giuseppe Catizone (Lega); Andrea Tronzano e Domenico Garcea (Forza Italia)

– Centrosinistra: Chiara Foglietta, Gianna Pentenero, Ludovica Cioria, Nadia Conticelli, Vincenzo Camarda, Pietro Tuttolomondo, Claudio Cerrato, Maria Grazia Grippo, Lorenzo Patriarca, Luca Pidello (Pd); Jacopo Rosatelli (Sinistra Ecologica); Carlotta Salerno (Moderati); Paola Chiavarino (Lista Civica Lo Russo)

– M5s: Valentina Sganga, Andrea Russi, Dorotea Castiglione (ma solo se dovesse vincere Lo Russo al ballottaggio).

