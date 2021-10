Eletti Trieste 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze con Dipiazza sindaco

Alle Elezioni comunali Trieste 2021, i risultati del ballottaggio hanno visto la vittoria di Roberto Dipiazza, che diventa dunque sindaco del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Gli eletti in Consiglio comunale, 40 posti in totale di cui 24 che vanno al vincitore, vedono quindi Fratelli d’Italia con 8 seggi, mentre i restanti vanno ai consiglieri delle liste Dipiazza (6), Lega (5) e Forza Italia (4). Un consigliere, invece, per Noi con l’Italia.

RISULTATI BALLOTTAGGI COMUNI SOTTO 15MILA AB./ Sindaci Corchiano Torricella Rondanina

I restanti 16 eletti in Consiglio comunale a Trieste sono invece suddivisi in questo modo: il grosso dei consiglieri va al Partito democratico (7), poi 3 della Lista Russo-Punto Franco, Adesso Trieste incassa 2 dei 16 consiglieri di minoranza e il M5s avrebbe un consigliere, come M3v.

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Diretta generale e dati: Roma – Torino – Trieste – Varese – Savona – Latina – Isernia – Benevento – Caserta – Cosenza.

Camusso "No green pass non sono tutti fascisti"/ "Indecisi vanno convinti non puniti"

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE ELEZIONI TRIESTE 2021: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Con la vittoria di Roberto Dipiazza alle Elezioni comunali Trieste 2021 ecco gli eletti in Consiglio comunale, con la maggioranza che ottiene 24 consiglieri contro i 16 dell’opposizione. Tra quelli di maggioranza, tra gli 8 di FdI ci sono Elisa Lodi e Corrado Tremul. Segue la Lista Dipiazza, con 6 consiglieri trainati da Carlo Grilli. La Lega ha 5 eletti, tra cui spiccano per preferenze Stefano Bernobich e la consigliera comunale uscente Monica Canciani. Tra i 4 consiglieri di Forza Italia i più forti sono Michele Lobianco e Michele Babuder. In maggioranza entra Mirko Martini di Noi

con l’Italia.

DIRETTA RISULTATI BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2021/ Sindaci eletti: Pd batte Cdx

All’opposizione, oltre allo sfidante Russo, figurano 7 consiglieri del Pd, come Valentina Repini e Štefan Čok: seguono gli uscenti Laura Famulari e Giovanni Barbo nonché gli ingressi di Rosanna Pucci, Luca Salva e Stefano Ukmar. Il centrosinistra ha inoltre i 3 della Lista Russo-Punto Franco, tra cui l’avvocato Alberto Pasino. Passando ad Adesso Trieste, Kevin Nicolini sarebbe il terzo eletto, dopo Riccardo Laterza e Giulia Massolino. Ci sono poi Alessandra Richetti per il M5s e Rossi del

M3v.



© RIPRODUZIONE RISERVATA