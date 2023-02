Eletti Verdi-Sinistra, voti preferenze Elezioni Lazio 2023/ Seggi e nomi consiglieri

REGIONALI LAZIO, ELETTI VERDI-SINISTRA: 1 CONSIGLIERE, VOTI PREFERENZE (NON DEFINITIVE)

La lista Verdi-Sinistra-Europa Verde-Possibile esce sconfitta dai risultati delle Elezioni Regionali Lazio 2023, così come tutta la coalizione di Centrosinistra a sostegno del candidato Alessio D’Amato: in attesa dei dati ufficiali con la proclamazione di seggi e preferenze, solo un consigliere in quota Verdi-Sinistra riuscirà ad entrare nel prossimo Consiglio Regionale Lazio tra le file dell’opposizione al Presidente eletto Francesco Rocca. La maggioranza sarà infatti composta da 30 consiglieri eletti, di cui 22 in quota FdI, 3 a testa per Lega e Forza Italia, 1 per Udc e Lista Civica Rocca Presidente; all’opposizione restano i 14 dell’area pro-D’Amato mentre 5 vanno alle liste M5s-Bianchi.

Nei risultati delle Regionali Lazio ancora da protocollare con le ultime sezioni in “sospeso” la lista Verdi-Sinistra a sostegno di D’Amato ha ottenuto solo il 2,74% su scala regionale, con 42.314 voti preferenze raccolte: 1 seggio a testa per i Verdi e per la lista civica D’Amato, 2 per il Terzo Polo e 10 per il Pd sono i risultati del candidato sconfitto, ex assessore alla giunta Zingaretti. La lista di Bonelli e Fratoianni riesce però a portare tra gli eletti in Consiglio Alessio Pascucci, ex sindaco di Cerveteri, grazie ai 3319 voti di preferenza raccolti nella circoscrizione di Roma Capitale. Primo tra i non eletti è Claudio Marotta con 885 preferenze guadagnate.

LISTA VERDI-SINISTRA-POSSIBILE, RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO: NON ELETTI, CHI RESTA FUORI

«Alla luce dei risultati delle regionali il risultato è chiaro: il centrosinistra perde in modo netto. Nel Lazio è accaduto quello che avevamo spiegato all’inizio e durante la campagna elettorale: agli elettori è risultato incomprensibile e inaccettabile che una maggioranza che andava dal M5s-Pd-Verdi-Sinistra e Azione – che hanno governato insieme la regione Lazio fino ad oggi – si siano presentati divisi. Di fronte a questa scelta divisiva, per noi irresponsabile, tantissimi elettori hanno deciso di rimanere a casa» è il commento dei co-portavoce di Verdi-Sinistra Angelo Bonelli e Eleonora Evi sui risultati delle Elezioni Regionali Lazio 2023.

Il dato deludente per l’intera coalizione di Centrosinistra vede comunque sorridere solo Alessio Pascucci per la lista Verdi-Sinistra: restano invece esclusi dai seggi eletti diversi candidati consiglieri come per l’appunto Marotta (885 preferenze), Simona Saraceno (786 voti) e Martina Danni (577 preferenze); Luigi Vacana pur con le sue 1218 preferenze nella circoscrizione Frosinone; Marco Fiore (250) a Latina; Matteo Luciani (213) a Rieti; Sara Tossini (560) a Viterbo.











