Eletti Vittoria 2021, preferenze seggi/ Risultati voto: ballottaggio Aiello-Sallemi

VITTORIA, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI: IL BALLOTTAGGIO

Sarà ballottaggio a Vittoria dopo che il primo turno delle elezioni Comunali Sicilia 2021 non ha consegnato alcun vincitore. Il numero maggiore di voti lo ha ottenuto Francesco Aiello: 10.430 preferenze e il 39,06%. Alle spalle del candidato del centrosinistra, sostenuto da “Lista Civica – Aiello Sindaco”, Partito Democratico, “Partito Socialista Italiano – Vittoria in Azione” e “Cento Passi per la Sicilia”, si è piazzato il “meloniano” Salvatore “Salvo” Sallemi. Sostenuto da “Sallemi Sindaco – Fratelli d’Italia”, #Diventerà Bellissima – Sallemi Sindaco, Lega Salvini Sicilia, Sallemi ha ottenuto 7.891 voti e il 29,55%.

Terzo posto, escluso dal ballottaggio, per Pietro Guerrieri detto “Piero”, il candidato del Movimento 5 Stelle che con il suo 16,58% frutto di 4.427 voti può essere ora il vero ago della bilancia. Da non sottovalutare però neanche il 14,81% di Salvatore Di Falco: i 3.954 voti ottenuti dal candidato civico fanno gola soprattutto alla sinistra visto il passato da segretario locale dem del leader.

PREFERENZE VITTORIA: POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

Per capire quale sarà la composizione del prossimo consiglio comunale di Vittoria bisognerà attendere il ballottaggio: solo allora sapremo a quale coalizione, tra quella di centrodestra capeggiata da Francesco Aiello e quella a guida sovranista di Salvatore Sallemi, verrà assegnato il premio di maggioranza. In attesa di capire come avverrà la ripartizione dei seggi possiamo però vedere quali sono stati i candidati più votati delle varie liste.

Ipotesi Aiello sindaco

– Lista Civica Aiello Sindaco 5.075 voti: Fiore, Greco, Romano, Artini, Speranza, Iabichella, Prelati.

– PD 1.776 voti: Nicastro, Avola, Zocco

– Psi-Vittoria in Azione 1.416 voti: Campailla, Biondo, Diquattro

Ipotesi Sallemi sindaco

– Sallemi Sindaco Fratelli d’Italia 4098 voti: Vinciguerra, Scuderi, Zorzi, Cannata, Vindigni, Occhipinti, Ottone.

–#DiventeràBellissima 2370 voti: Dieli, Gravina, Picci.

– Lega 1.323 voti: Frasca, Pelligra

Possibili eletti in Consiglio comunale a Vittoria anche per alcuni candidati con Guerrieri e Di Falco, in ragione dei risultati ottenuti dagli aspiranti sindaci. Probabile che provengano in particolare da Movimento 5 Stelle e Lista Civica Di Falco Sindaco, che hanno ottenuto entrambi il 7,7%.

