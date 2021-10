Eletti Vittoria 2021, seggi Consiglio/ Risultati e preferenze: Aiello vs Sallemi

BALLOTTAGGIO ELEZIONI VITTORIA: RISULTATI E PREFERENZE AL PRIMO TURNO

Tra gli 8 Comuni al voto per il ballottaggio delle Elezioni Comunali in Sicilia, i risultati e gli eletti di Vittoria (Ragusa) sono molto attesi per la sfida “classica” tra Centrosinistra e Centrodestra, con in particolare il candidato sindaco “meloniano” Sallemi che tenta “l’impresa” contro il favorito Aiello.

I risultati al primo turno delle Amministrative a Vittoria sancirono infatti il vantaggio con il 39,06% per Francesco Aiello, sostenuto da “Lista Civica – Aiello Sindaco”, Partito Democratico, “Partito Socialista Italiano – Vittoria in Azione” e “Cento Passi per la Sicilia”. Lo sfidante è Salvatore “Salvo” Sallemi, sostenuto da “Sallemi Sindaco – Fratelli d’Italia”, #Diventerà Bellissima – Sallemi Sindaco, Lega Salvini Sicilia. Il candidato del Centrodestra ha ottenuto 7.891 voti e il 29,55%. Escluso dal ballottaggio invece Pietro Guerrieri detto “Piero”, il candidato del Movimento 5 Stelle che ha ottenuto solo il 16,58%, così come il 14,81% del civico di sinistra Salvatore Di Falco (ex segretario locale Pd).

NOMI ELETTI VITTORIA: POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

In attesa dei risultati completi alla fine dello spoglio del ballottaggio, ecco di seguito la possibile composizione dei seggi eletti al prossimo Consiglio Comunale di Vittoria: 15 consiglieri alla maggioranza, 9 all’opposizione, i nomi degli eletti saranno definitivi una volta che saranno incrociati i voti di preferenza al primo turno con la coalizione vincente che risulterà dallo spoglio del ballottaggio. Se Sallemi si apparenta il premio di maggioranza scatterà per l’esponente del centrodestra anche se Francesco Aiello dovesse essere eletto sindaco, perché le sue liste non hanno raggiunto alla prima tornata il 40%.

Ecco la lista di chi è già sicuro di un seggio in Consiglio: Vinciguerra, Scuderi, Zorzi, Cannata (FdI); Dieli (Diventerà Bellissima); Nicastro, Avola (Pd); Pelligna, Frasca (Lega); Siggia, Cugnato (M5s, eletti solo con l’apparentamento); Argentino (M5s); Fiore, Greco, Roberta Sallemi, Romano (lista Aiello); Campaila, Biondo (Psi).

Qui voti e le preferenze raccolte dei più votati al primo turno:

Liste per Aiello sindaco

– Lista Civica Aiello Sindaco 5.075 voti: Fiore, Greco, Romano, Artini, Speranza, Iabichella, Prelati.

– PD 1.776 voti: Nicastro, Avola, Zocco

– Psi-Vittoria in Azione 1.416 voti: Campailla, Biondo, Diquattro

Liste per Sallemi sindaco

– Fratelli d’Italia 4098 voti: Vinciguerra, Scuderi, Zorzi, Cannata, Vindigni, Occhipinti, Ottone.

–#DiventeràBellissima 2370 voti: Dieli, Gravina, Picci.

– Lega 1.323 voti: Frasca, Pelligra

