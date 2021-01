Elettra e Roberto Rossellini, figli Isabella Rossellini/ “Gli ho trasmesso amore per il cinema”

Elettra Wiedemann e Roberto Rossellini sono i figli di Isabella Rossellini. La celebre attrice ha fatto una scelta di vita: dopo aver dato alla luce la primogenita con il compagno Jon Wiedemann, celebre modello, ha deciso di adottare Roberto, nato nel 1993 e senza genitori. La prima è una nota modella, mentre del figlio adottivo non si sa molto, che per il momento non ha scelto di esporsi nel mondo dello spettacolo o quantomeno sui social.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In, Isabella Rossellini ha commentato così la decisione di adottare un figlio: «Non avevo un compagno. Potevo sedurre un uomo e abbandonarlo. In America poi andare nella banca del seme, però mi sembrava una decisione troppo dura nei confronti di mio figlio! Invece un bambino che non ha né una mamma né un papà avrebbe avuto la mia famiglia».

Elettra e Roberto Rossellini, chi sono i figli di Isabella

Elettra e Roberto Rossellini hanno un grande legame con la madre Isabella che, qualche anno fa ai microfoni di Io Donna, ha confidato di aver trasmesso loro l’amore per la settima arte: «Mi ricordo che una volta mia figlia, da bambina, stava chiacchierando con una sua amica, Sophie, e a un certo punto mi disse: ma lo sai che Sophie non ha mai visto un film di Hitchcock? Era scandalizzata!».

Sempre a Io Donna, due anni fa, Isabella Rossellini parlò dell’adozione di Roberto: «Un bambino nato da un’altra donna si ama allo stesso modo? Allo stesso modo, sì (la voce diventa un sussurro, ndr). Forse sei ancora più protettiva, perché avverti una sottile discriminazione. Soprattutto in Paesi come l’Italia, dove nelle didascalie delle foto che mi ritraggono con Roberto i giornali scrivono: «Isabella Rossellini con il figlio adottivo». Che bisogno hanno di precisare che non l’ho fatto io? La differenza c’è per gli altri, non per me».

© RIPRODUZIONE RISERVATA