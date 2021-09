Elettra Lamborghini a Scherzi a parte/ Video shooting horror: resta chiusa in garage

Elettra Lamborghini è stata una delle vittime di Scherzi a parte: l’ereditiera beffata dal conduttore Enrico Papi. La candid camera di cui è stata protagonista è stata mostrata al pubblico nel corso della terza puntata, andata in onda domenica 26 settembre.

La showgirl è stata attirata in un garage per realizzare un servizio fotografico per un cliente, che tuttavia si è trasformato presto in un incubo. Il fotografo che avrebbe dovuto realizzare gli scatti, infatti, si infatua di lei, proprio in presenza della moglie. La coppia inizia a litigare sul set, davanti alla povera Elettra Lamborghini, visibilmente imbarazzata. Alla fine finisce anche per essere vittime di offese da parte della donna, che la accusa di essere volgare. I due, alla fine, fuggono via discutendo, seguiti dal committente delle fotografie. La malcapitata resta chiusa nel locale.

Elettra Lamborghini a Scherzi a parte: chiusa in un garage

Elettra Lamborghini, intrappolata in un garage dalla produzione di Scherzi a parte, cerca in tutti i modi di trovare una via di fuga. Il buio, tuttavia, non la aiuta. Innanzitutto rompe il vetro lanciandogli contro un oggetto contundente, ma trova davanti a sé la saracinesca. Così cerca di comunicare con l’esterno con un walkie talkie. Quest’ultimo, però, è elettrizzato e le fa prendere la scossa. Alla fine finisce anche per inzupparsi con una terribile sostanza attraverso una trappola che le era stata tesa.

La luce si accende quando l’ereditiera vede un nascondiglio in cui potrebbero nascondersi le chiavi del garage. Infila le mani, ma viene afferrata da una terribile presenza. È terrorizzata ed inizia a urlare. La produzione di Scherzi a parte decide quindi di rivelarle che è soltanto una candid camera. La povera Elettra Lamborghini si tranquillizza, ma per diversi minuti ha vissuto nel terrore. Il video dello scherzo è stato pubblicato su Mediaset Play.

