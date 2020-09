Elettra Lamborghini, abito da sposa e serie tv/ “I segreti della mia vita..”

In esclusiva su Chi Elettra Lamborghini racconterà i dettagli delle sue prossime nozze a cominciare proprio dall’abito da sposa. Proprio poco fa, sui profili social ufficiali del settimane, è stata pubblicata un’anticipazione di quello che troveremo nel nuovo numero in edicola domani, e le prime foto riguardano proprio la ricca ereditiera, imprenditrice e cantante, alle prese con il suo abito da sposa al fianco di Enzo Miccio, il wedding planner che si sta occupando dell’evento. Le novità però non si fermano qua e proprio nella didascalia della foto esclusiva si legge: “In esclusiva sul numero in edicola da mercoledi 2 settembre le foto di Elettra Lamborghini mentre sceglie, a pochi giorni dal suo matrimonio, previsto per il 26 settembre, con il dj e produttore Afrojack, il suo abito da sposa in un atelier napoletano, consigliata dal wedding planner delle dive, Enzo Miccio”.

ELETTRA LAMBORGHINI PRONTA PER IL MATRIMONIO E UNA SERIE TV

Il settimanale poi riporta le parole di Elettra Lamborghini che non solo rivela i dettagli sul suo abito e sulla dieta che ha fatto e che sta facendo per indossarlo, ma confida anche che presto avremo modo di conoscere di più sulla sua vita con una serie tv che la vedrà protagonista. A Chi, la futura sposa confida: “Ho scelto un abito fantastico… solo che devo stare a dieta per un mese esatto. E dopo le nozze racconterò la mia vita in una serie tv per Real Time. Sarà una bomba. Preparatevi”. A quanto pare la bella Lamborghini è pronta a dimenticare le polemiche dei giorni scorsi tra tamponi e serate a colpi di nozze e maratone tv…



